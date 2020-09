Fotbalisté Českého Krumlova v dalším kole krajského přeboru na domácí půdě pouze remizovali s FK Lažiště. V tabulce i tak uhájili pozici lídra a navíc mají k dobru odložený zápas na půdě béčka Táborska. V příštím kole se Slavoj v sobotu 26. září představí v Blatné.

Dominik Tůma se postaral o jedinou trefu Českého Krumlova v duelu s FK Lažiště. | Foto: Deník / Zdeněk Prager

Slavoj Český Krumlov - FK Lažiště 1:1 (1:1)

Václav Domin, trenér Slavoje Český Krumlov: "Soupeř přijel s defenzivní taktikou a vyrážel do rychlých brejků, ale takhle se u nás prezentuje většina týmů. My hráli, hosté spoléhali na protiútoky a na obou stranách se během první půle urodilo několik šancí. Branky však padaly až v závěru úvodního dějství. Nejprve jsme se zásluhou Svobody prosadili my, ale vzápětí následovala situace, kdy jsme zavinili pokutový kop. Podle mého soudu k tomu došlo po ofsajdové situaci, ale rozhodčí byli, bohužel, jiného názoru. Švec dostal za zákrok červenou kartu a soupeř z penalty vyrvonal. Přestože jsme šli do druhé půle oslabení, i tak jsme měli stále převahu a vytvářeli si šance, akorát jsme je neproměňovali. V 62. minutě uviděl jeden z hostujících hráčů druhou žlutou kartu, takže musel ze hřiště a síly se vyrovnaly. Hosté nás ohrozili během druhé půle asi dvakrát třikrát z brejku, ale to jsme zvládli. Co se týče příležitostí a nebezpečných akcí, řekl bych, že to bylo vyrovnané, takže remíza je asi spravedlivá, přestože jsme měli mnohem více ze hry. Ale na to se nehraje."