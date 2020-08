Loučovice – Větřní 2:2 (0:2)

Martin Hüttner, kapitán Vltavanu Loučovice: „Z první půle bolely oči, navíc jsme hostům darovali dvě branky takříkajíc z ničeho. Po změně určitě bylo v našich silách stav utkání zvrátit, bohužel jsme dali kontaktní gól až v 82. minutě, kdy se trefil Havierník. Alespoň bod se nám nakonec povedlo získat, když se v poslední minutě prosadil Toman. Větřní tak přišlo o výhru v samém závěru, ale myslím, že minimálně vyrovnat jsme si za druhou půli zasloužili.“

Vlastimil Sulzer, trenér SK Větřní: „První zápas v nové sezoně jsme začali velice dobře. Hráli jsme kombinační běhavý fotbal, v prvním poločase jsme byli lepším týmem a po zásluze jsme také vedli po dvou gólech Cifreunda. Po obrátce jsme ztratili pohyb, přesto jsme měli tutovku. Kdybychom ji proměnili a zvýšili na 3:0, asi by bylo po zápase. Ovšem, na kdyby se nehraje, domácí druhý poločas makali a určitě si zasloužili vstřelit gól. Mě mrzí spíše obdržená branka v posledních vteřinách zápasu. Takto nechat volného hráče ve vápně, je velká chyba, která se nám vymstila. V dalším kole nás čeká doma Boršov a tímto zvu naše skvělé fanoušky.“

Dolní Dvořiště – Lhenice 0:0

Štefan Bršťák, trenér FK Dolní Dvořiště: „Když vezmu věci kolem, tedy vyloučení klíčového hráče, chycenou penaltu a nastřelené břevno a v poslední minutě naši fatální hrubici, tak jsme z bodem spokojeni. Bohužel, červená karta Krenauera nám prakticky znemožnila hrát ofenzivněji, protože na stopera se musel stáhnout Štifter a útočné choutky šly stranou. Ale i v deseti jsme měli celkem dobře sehrané brejky. Kluky musím pochválit, i když hra nebyla nic moc, tak nechali na hřišti srdce a doslova to odbojovali. Pochválit je třeba i brankáře Růžičku z našeho béčka. Ve čtvrtek byl ještě jednou nohou v Malontech a v dnes nám pomohl k bodu.“

Zlatá Koruna – Kamenný Újezd 1:2 (1:1)

Jan Prener, trenér SK Zlatá Koruna: „Úvodních dvacet minut bylo z naší strany dobrých a po rohovém kopu v 15. minutě jsme se brankou Fucimana ujali vedení. Nicméně, co se nám nedařilo, to byla rozehrávka a soupeř si vytvořil i své možnosti, což vyústilo ve vyrovnání po naší chybě v závěru úvodního dějství. Druhý poločas pro nás nezačal příznivě a hosté se v 50. minutě dostali do vedení. Posledních dvacet minut jsme dohrávali bez vyloučeného Babinského, cením si však snahy hráčů, kteří se až do konce snažili o vyrovnání. Nejblíže jsme k tomu měli při přímém kopu v 82. minutě, kdy střela těsně minula branku soupeře.“

Frymburk – Chvalšiny 2:2 (1:0)

Stanislav Matuš, trenér Šumavy Frymburk: „Začali jsme dobře, povedlo se nám brzy vstřelit gól, když se už ve 4. minutě trefil Rillich, a předváděli jsme i kombinační fotbal. Soupeř se však postupně rozehrával a krátce po pauze po naší zbytečné ztrátě míče ve středu hřiště udeřil z rychlého brejku. Brzy jsme se znovu dostali do vedení z pokutového kopu, který proměnil Budík, ale poslední slovo měly Chvalšiny, které hodně spoléhaly na brejky. Další takový jim vyšel v 69. minutě, kdy jsme z naší výhody, konkrétně autového vhazování, nic nevytěžili, naopak jsme přišli zbytečně o balon a hosté rychlý kontr zužitkovali ve vyrovnávací trefu. Závěr pak byl trochu nervóznější, neboť se oba týmy snažily strhnout výhru na svou stranu, ale skóre už se neměnilo.“

Zdeněk Čarek, trenér Sokola Chvalšiny: „Jelikož náš brankář Cába jel k utkání rovnou z dovolené a nestihl začátek, tak jsme na úvodní čtvrthodinu mezi tři tyče postavili Kamenského. To už Frymburk vedl. Brzy jsme se vzpamatovali, měli jsme několik gólovek, ale domácí podržel brankář. Druhou půli jsme začali mnohem lépe a Fučík rychle vyrovnal. Bohužel, za dvě minuty proti nám sudí odpískal penaltu, kterou domácí proměnili. Následovaly další naše příležitosti, hlavně zásluhou rychlíka Doubravy, ale srovnat skóre se povedlo po krásné akci opět Fučíkovi v 69. minutě. Pět minut před koncem mohl rozhodnout Kaprál, ale bohužel trefil jen ležícího protihráče.“