Spartak Kaplice – FK Vodňany 1:1 (1:0)

Zbyněk Ginzel, trenér Kaplice: „Zápas s Vodňany se nám moc nevydařil. Prvních patnáct minut jsme sice byli lepší a po faulu na Lesňáka jsme zásluhou Gutheise ve 12. minutě proměnili pokutový kop, ale to nám, myslím, spíše uškodilo. Kluci si mysleli, že to půjde samo. A ejhle, soupeř převzal iniciativu a byl zbytek utkání lepší. Nakonec se mu také v 73. minutě rovněž z penalty povedlo zaslouženě vyrovnat. Na můj vkus to byl až příliš tvrdý fotbal, kterým se Vodňany prezentovaly, a my se jim přizpůsobili. Doma jsme ztratili dva body, což budeme chtít odčinit v příštím utkání v Semicích.“