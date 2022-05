Konečně výsledkově zabraly Chvalšiny, jež doma zdolaly v ofenzivě bezzubý Frymburk a po první jarní výhře se odpoutaly z posledního místa.

Další okresní derby, v němž Větřní přivítalo Zlatou Korunu, vítěze neurčilo. Domácí však proti kvalitnímu protivníkovi podali zcela jiný výkon než minule v Mladém.

FK Dolní Dvořiště – Vltavan Loučovice 10:0 (6:0)

Štefan Bršťák, trenér Dolního Dvořiště: „Nevím ani, co přesně k tomuto utkání říct, ale určitě se hodnotí pozitivně. Deset gólů je hodně. Kluci se fotbalem bavili. A bezzubé hosty jsme k ničemu nepustili. Když už tam z jejich strany byl nějaký náznak šance, tak to pohlídala obrana v čele s brankářem Jirkalem. Jsem rad, že jsme utkání zvládli takovým způsobem. Lidem se to muselo líbit. Nevím, jak to bude se sestupy, ale byla by velká škoda, aby v Loučovicích hráli okres. Zázemí je tam skutečně krásné. My se teď musíme připravit na souboj s Boršovem, který bude náročný. Ale věřím, že body opět zůstanou doma.“

Martin Hüttner, kapitán Loučovic: „Ostuda. Jinak to říct nejde. Pro Dolňák to byl příjemný trénink a my jsme, jak teď po každém zápase slýcháváme z kabiny soupeře, v …. nevím, jak to říct slušně.“

Branky: 11., 39., 67., 69. a 89. Zeman, 19. a 86. Urazil, 2. Micák, 34. Štifter, 44. Mich. Tesař. ŽK: 1:2. Rozhodčí: Ryneš – Hošek, Janda. Diváci: 60.

SK Větřní – SK Zlatá Koruna 2:2 (1:2)

Rudolf Weinhard, trenér Větřní: „Zápas tentokrát musím hodnotit pozitivně. Proti kvalitnímu soupeři, kterým Zlatka určitě je, jsme předvedli hodně dobrý výkon. Možná nejlepší za dobu, co tento tým trénuji. Vrátila se nám spousta hráčů a konečně jsme se pořádně sešli, včetně klíčových opor, což bylo na hře znát. Ačkoliv jsme po chybách prohrávali už 0:2, kluci to nezabalili a zaslouženě duel aspoň zremizovali. I když si myslím, že jsme klidně mohli vyhrát, neboť příležitostí k tomu bylo několik. Nechyběla bojovnost, fotbalovost, týmovost, dokázali jsme si pomoci standardkou, které jsme cvičili. Dobré utkání odehrála většina hráčů, ale vyzdvihl bych Ješinu, který to vzadu dobře organizoval, Skok dal hře ve středu hřiště potřebný klid a směrem dopředu byla hodně nebezpečná dvojice Vávra, Konečný.“

Jan Prener, trenér Zlaté Koruny: „Utkání se odehrálo na hodně podmáčeném terénu a k tomu i vysoké trávě. Přesto si obě mužstva dokázala vytvořit několik dobrých gólových možností a my jsme dvě takové v první půli proměnili. Větřní odehrálo dobrý zápas a svou bojovností i nasazením ještě do přestávky snížilo. Vstup do druhého dějství nám nevyšel a po rohovém kopu domácí hráči vyrovnali. V závěru ještě měli jednu gólovou šanci, kterou jim však náš brankář Trnka zlikvidoval.“

Branky: 44. Ješina, 50. Konečný – 20. Šebelka, 40. Zajíc. ŽK: 2:0. Rozhodčí: Frček – Brt, Pícha. Diváci: 110.

Sokol Chvalšiny – Šumava Frymburk 3:1 (2:0)

Peter Fábián, trenér Chvalšin: „Konečně jsme vyhráli, proto se mi tentokrát zápas hodnotí mnohem lépe a příjemněji. Sice jsme opět několik šancí nedokázali využít, ale k našemu vítězství jsme přispěli zlepšující se koncovkou a aktivní hrou, kterou jsem klukům naordinoval. To fungovalo v obou poločasech, jen bylo patrné, že nám od šedesáté minuty docházely síly a svými chybami jsme dovolili, aby Frymburk zůstával ve hře a bylo zaděláno na drama. Zápas jsme však zvládli, v závěru jsme definitivně rozhodli a já musím všechny kluky pochválit za jejich píli, odhodlání a chuť bojovat. Smekám před hráči, kteří do utkání zasáhli po zranění. Smutnou kaňkou je však pro nás citelná ztráta Dana Lamače, nevíme jak dlouho nám bude chybět. Rád bych vyzdvihl výkon Vládi Austa, jenž odehrál velmi kvalitní zápas, pracuje na sobě a nadále se zlepšuje. Pochválit bych opět chtěl i rozhodčí. S přispěním obou celků dokázali zápas zvládnout bez větších minel a díky jejich rozhodnutí nebyl zbytečně vyhrocený.“

Stanislav Matuš, trenér Frymburku: „Utkání jsme jako tradičně začali špatně a už od páté minuty jsme prohrávali. Děláme pořád stejné chyby, další přišla po necelé půlhodině a byla z toho penalta, i když k ní mám výhrady. Ale sudí ji pískl, tak o tom nemá cenu diskutovat. Domácí pokutový kop proměnili a tak skončil i první poločas. Po změně stran jsme předvedli mnohem lepší výkon. Dostávali jsme se do šancí, nastřelili dvakrát tyčku a dvakrát břevno, jednou soupeř vykopával míč z prázdné branky, ale gól jsme vstřelili až v 70. minutě. Krátce před koncem jsme mohli vyrovnat, ale z malého vápna jsme nedokázali dopravit balon do sítě a Chvalšiny nás z rychlého brejku potrestaly třetí trefou. Nehráli jsme špatně, ale zase jsme nastoupili bez klasických útočníků, tím pádem máme velké problémy s proměňováním příležitostí.“

Branky: 5. Klíma, 27. (pen.) Fic, 88. Fučík – 70. Šísler. ŽK: 1:5. Rozhodčí: Rothscheld – Handšuh, Lach. Diváci: 80.