Zbylým dvěma zástupcům Českokrumlovska se na hřištích soupeřů vůbec nedařilo. V tabulce dvanácté Chvalšiny přijely na hřiště favorizovaného Kamenného Újezdu pouze v devíti a podle toho taky utkání dopadlo, když druhý tým tabulky protivníkovi nadělil plný tucet branek. Sedmigólový debakl na hřišti lídra v Roudném pak utrpělo Větřní.

FK Dolní Dvořiště – FK Boršov nad Vltavou 4:2 (2:0)

Štefan Bršťák, trenér Dolního Dvořiště: „Čekal nás těžký zápas, což se potvrdilo i na hřišti. První poločas byl z naší strany velmi povedený. Byli jsme aktivní a hráli přesně to, co chceme. O přestávce jsem kluky nabádal, aby pokračovali pořad stejně a nenechali se zbytečně dostat pod tlak. Ale stal se opak a Boršov po chybách vyrovnal. I tak jsem však stále věřil, že dokážeme vyhrát. Naštěstí máme Michaela Tesaře, který opět zavelel k vítězství. Kluky však musím pochválit, utkání zvládli velmi dobře, přestože jsme tam měli dvacet hluchých minut. Pochvalu zaslouží i boršovský brankář, který své mužstvo uchránil od dalších branek. Teď nás čeká výjezd do Sedlece, kam vypravujeme autobus. A tímto zvu naše fandy, aby se k nám připojili. Odjezd je v sobotu ve 14.30 hodin.“

Branky: 40. a 90. Hošek, 2. Urazil, 73. Mich. Tesař – 54. Benhák, 64. Macík. ŽK: 2:2. Rozhodčí: Rothschedl – Brt, Adamovič. Diváci: 105.

Slavoj Hrdějovice – SK Zlatá Koruna 0:0

Jan Prener, trenér Zlaté Koruny: „Přestože utkání skončilo bez branek, tak se hrál celkem zajímavý a svižný fotbal, kterému chyběl z naší strany v první půli nějaký ten gól. Ten správný moment k zakončení totiž většinou prováháme. Úvodní poločas jsme měli herně více ze hry my, po změně stran si vytvářel více možností domácí tým. Nyní se už připravujeme na sobotní zápas, který po dlouhé době sehrajeme na domácím hřišti.“

ŽK: 3:1. Rozhodčí: Picka – Juráň, Florek. Diváci: 80.

Šumava Frymburk - Vltavan Loučovice 1:1 (1:0)

Stanislav Matuš, trenér Frymburku: „Začátek byl oboustranně opatrný, všichni věděli, že jde o hodně. My byli postupně aktivnější, hráli jsme dobře a měli jsme i nadějné šance, ale gól jsme nedali a zahodili jsme i penaltu. Otevřít skóre se nám povedlo až krátce před přestávkou šťastnou trefou, jež však vzešla z našeho tlaku. Druhý poločas nám však nevyšel a nedokázali jsme využít ani toho, že soupeř hrál od 62. minuty bez vyloučeného hráče. Loučovice to možná i nastartovalo, hlavně z brejků si připravily několik příležitostí a po jednom z nich následoval náš faul ve vápně. Hosté pokutový kop využili a srovnali stav. Pak se ještě na obou stranách urodilo několik možností ke vstřelení branky a klidně to mohlo skončit třeba 3:3. Bod je pro oba týmy málo, my budeme muset něco přivézt taky zvenku, ale sráží nás mizerná produktivita.“

Bronislav Bäuml, trenér Loučovic: „V tradičním derby se očekával tvrdý boj. Frymburk začal aktivně a v 5. minutě jsme mohli prohrávat 0:2. V 35. minutě navíc zahrával penaltu, kterou ale zahodil. Nakonec se domácí přece jen dočkali a ve 43. minutě se jim po dlouhém autu podařilo dopravit balon do sítě. Po změně stran se obraz hry moc nezměnil, jen se o trochu víc přiostřilo. V 62. minutě byl vyloučen náš Ardó a nevypadalo to s námi vůbec dobře. V 75. minutě se nám však podařilo vyrovnat z penalty, s níž si bezpečně poradil Matulík. V poslední minutě jsme měli ještě dvě velké šance a mohli zápas otočit, to se ale nestalo a proto se body dělily.“

Branky: 43. K. Malák – 75. (pen.) Matulík. ŽK: 2:6. ČK: 0:1 (62. Ardó). Rozhodčí: Křížek – Hladík, Holub. Diváci: 101.

Malše Roudné B – Sokol Chvalšiny 12:0 (5:0)

Peter Fábián, trenér Chvalšin: „Kluci se určitě nemají za co stydět. Na poslední chvíli nás postihla početná absence a my na ni nebyli schopni adekvátně reagovat. Výsledek toho všeho je již znám. Kluci odvedli dobrý bojovný výkon a já před nimi smekám klobouk. Nastoupili pouze v devíti a proti houževnatému a ambicióznímu soupeři odmakali celý zápas. Poděkovat musím jak soupeři, tak i pánům rozhodčím za jejich přístup. Že se nic zbytečně nevyhrotilo a my na seznam marodů nemuseli připisovat další jméno. Ačkoliv celý tým makal do morku kostí, vyzdvihnout musím výkon Pavla Postla. Ten naskočil na pozici beka na poslední chvíli a své role se zhostil bravurně, dokonce patřil k nejlepším hráčům na hřišti. Konečný výsledek pro nás nemá úplně vypovídající hodnotu. My na utkání musíme najít pozitiva a odrazit se od nich v dalších klání, kdy pro nás zejména ta domácí budou veledůležitá v boji o záchranu.“

Branky: 36., 73. a 79. Nekvinda, 14. a 40. Podlaha, 21. a 28. (pen.) Wohlgemuth, 50. Skála, 74. Navrátil, 75. Tomášek, 87. Hrouda, 88. Vlk. ŽK: 3:1. Rozhodčí: Handšuh – Brych, Mráz. Diváci: 80.

Sokol Kamenný Újezd – SK Větřní 7:1 (2:1)

Rudolf Weinhard, trenér Větřní: „Co k výsledku dodat? Na hřišti soupeře jsme opakovaně předvedli tragický výkon. Utkání doma zvládáme herně i bojovností, máme chuť hrát. Ale opustíme Větřní a je to katastrofa a soupeř si z nás dělá střelnici. Nevím proč, hráče se snažíme připravit stejně, ale výkon se ani z deseti procent nepřibližuje tomu na vlastním hřišti. Kdyby si soupeř místo nás pozval legendární tým Amfory, tak se diváci aspoň pobaví, protože naše výkony venku jsou k pláči. Nemůžu říct, že by to kluky neštvalo, ale je třeba to prostě nějak změnit. Tím nechci snižovat výkon Kamenného Újezdu, který hrál s chutí a nandal nám, co se do nás vešlo. Gratuluji soupeři k zaslouženému vítězství a ačkoliv to moc nedělám, chtěl bych vyzdvihnout výkon domácího Dvořáka. Je to nadstandardní hráč a lídr mančaftu. Těžko se odděluje od míče a hraje neustále s velkou chutí.“

Branky: 17. a 56. Špát, 36. a 83. Dvořák, 64. a 72. Prokop, 78. Kotalík – 44. vlastní (Průdek). ŽK: 1:3. Rozhodčí: J. Chvála – Florek, Stach. Diváci: 66.