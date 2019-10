Jiskra Třeboň - Slavoj Český Krumlov 0:5 (0:2)

Karel Kladenský, trenér Jiskry Třeboň: „Krumlov potvrdil své útočné kvality a již v první půli vstřelil dvě branky, když těžil ze svých až strojových kombinací. Ještě před tím za bezbrankového stavu Skála chytil pokutový kop. Po změně stran jsme se snažili zápas zdramatizovat, nicméně v ofenzivě byl vidět obrovský rozdíl a nakonec jsme odešli s krutým výsledkem. Musíme se semknout a chytit v následujících zápasech.“

Václav Domin, trenér Slavoje Český Krumlov: „Věděli jsme, že Třeboň po sérii porážek potřebuje nutně bodovat a předpokládali jsme, že nás nečeká jednoduchý duel. Růžička s Vávrou navíc v Třeboni ještě na jaře působili, takže i z tohoto pohledu bylo postaráno o jistou pikantnost. Snahy soupeře jsme se snažili eliminovat rychlou kombinací a jsem rád, že nás nepoznamenala ani zahozená penalta, neboť krátce poté nás z dorážky dostal do vedení Růžička. Ten se do přestávky trefil ještě jednou a 55. minutě zkompletoval hattrick, takže za svůj výkon samozřejmě zaslouží pochvalu. O zbylé trefy se postaral druhý útočník Tauber, Třeboň měla vlastně jen dvě šance, při nichž nás podržel brankář Trnka. Těší mě, jakým způsobem momentálně mužstvo pracuje a plní to, co po něm požaduji. Kluky fotbal i přes velkou fyzickou dřinu těší, a to se pak odráží i do výkonů na hřišti.“

Branky: 31., 34. a 55. Růžička, 71. a 87. Tauber.

Rozhodčí: Lepič – Toucha, Kaštánek. ŽK: 2:1 (Matoušek, Průcha – Trnka). Diváci: 200.

Třeboň: Skála – Švejda, Koktavý, Bartl – Matoušek (77. Cimerhanzl), Lonsmín, Kubata (77. Tůma), Pancíř (66. Doležal), Vranovský(41. Holzepl) – Navrátil (72. Týnavský), Průcha.

Č. Krumlov: Trnka, Beránek (41. Svoboda), Kabele, Švec – Strapek, Klivanda (78. Savytskyi), Novák, Vávra, Kuna (75. Persán) – Růžička (84. Malý), Tauber.