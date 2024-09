FK Dolní Dvořiště - Sokol Bavorov 7:1 (3:1)

Branky: 5. J. Kubík, 36. M. Urazil, 41., 63. a 74. Š. Štifter, 70. R. Tichý, 80. F. Štěpánek - 32. vlastní P. Pecha. ŽK: 1:1 (Kubík - Folta). Rozhodčí: Ovčáček - Jelínek, Kotnauer.

Na hřištích soupeřů zatím hráči Dolního Dvořiště v této sezoně nebodovali, naopak doma jim to střílí. Bavorov tak trochu doplatil na to, že chtěl hrát s domácím otevřenou partii.

"V zápase s Bavorovem jsme chtěli odčinit nepovedený start do soutěže. Povedlo se. Kluci opravdu chtěli vyhrát a bylo to vidět. Myslím, že se zápas musel líbit. Hosté k tomu přispěli taktéž svou hrou. V týdnu byla vidět i přes prohru v týmu výborná nálada. Chtěli jsme přenést to, co děláme v tréninku ,do zápasu. Povedlo se. Všechny musím pochvalit. Od golmana po posledního hráče z lavičky. Všichni nechali na hřišti srdce a ta touha vyhrát tam byla. Vyzdvihnout ale musim naši záložní čtveřici. Micák - Štifter - Carda - Jansa. Nás teď čekají Vodňany. Opět se v tydnu musíme připravit a potvrdit doma body," komentoval utkání domácí trenér Štefan Bršťák a dodal: "Chtěl bych pochvalit hosty z Bavorova. Od fanoušků po hráče vystupují sympaticky jako klub i jako tým na hřišti."

"Věděli jsme, že nás čeká jeden z nejsilnějších soupeřů v soutěži. My jsme do zápasu šli s tím, že se nebudeme přizpůsobovat, takže jsme nezalezli a šli si to rozdat s Dolňákem, abychom i my veděli, jak na tom opravdu jsme. První poločas to byl pohledný tempo fotbal, ale nutno přiznat že soupeř má výborné a sehrané mužstvo. Rozhodující moment přišel ve 36. minutě kdy nám dal soupeř gól na 2:1, to nás srazilo a do konce poločasu jsme si nechali dát ještě na 3:1. Do druhé půle jsme nastoupili celkem dobře a prvních 15 minut to vypadalo, že bychom mohli ještě vývoj zdramatizovat, ale opak byl pravdou, soupeř nás potrestal z rychlých a pohledných akcí a do konce zápasu si hru užíval. Výsledek je pro nás až moc krutý, ale takový je fotbal. Musíme se oklepat a příští týden navázat na naše výkony z domácího prostředí," komentovali Bavorovští utkání na svém Facebooku.