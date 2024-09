/FOTOGALERIE/ V dalším kole Jihočeské fotbalové 6. ligy zajížděli hráči Dolního Dvořiště do Sousedovic. Hodinu to vypadalo tak trochu na drama, ale pak se favorit rozstřílel.

ZNAKON Sousedovice – Dolní Dvořiště 2:6 (1:1)

Branky: 4. P. Fical vlastní, 49. M. Glazunov – 8. T. Sedlák, 47. J. Carda, 61. L. Jansa, 78. F. Kouba, 81. M. Urazil, 90. Š. Štifter. ŽK: 1:1. Rozhodčí: Tauber – Průchová, Švec.

Fotbalisté Dolního Dvořiště již dvakrát v sezoně klopýtli a pokud chtějí hrát o nejvyšší mety, tak si již další zaváhání nemohli dovolit. V Sousedovicích rozhodli v poslední půlhodině hry.

"Věděli jsme, že nás čeká nepříjemný soupeř. Od začátku jsme ho máčkli a po pěkné akci Micáka s Tesařem zakončil pěkným gólem Sedlák. Vytvářeli jsme si šance, bohužel jsme je nedokázali dotáhnout do konce. Pak jsme dostali smolný gól a soupeř se zvedl. Druhý poločas jsme začali velmi dobře. Domácí ale našli rychlou odpověď. Vedení jsme opět strhli na svoji stranu a od té doby jsme to měli pod kontrolou. Výhru jsme si zasloužili, ale nerodilo se to lehce. Domácí opravdu bojovali a nedali nám nic zadarmo. Jsem opravdu rád, že jsme zápas zvládli," komentoval utkání trenér Dolního Dvořiště Štefan Bršťák a doplil: "Teď nás čekají Katovice a body z venku musíme doma potvrdit.“