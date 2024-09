SK Jankov – TJ Spartak Kaplice 0:3 (0:1)

Branky: 27. Behman, 68. Divoký, 78. O. Říha. ŽK: 2:2 (Hanzlík, Bohoněk – Štrbačka, Gutheis). Rozhodčí: Jeřábek – Bartůněk, Ovčáček. Diváci: 75.

Sestavy - Jankov: Hrubý – Jirkovský, Legdan, Kysela, Kocian (67. Sklář), Točík, Hütter, Bohoněk, Vokurka (46. Troup), Hajný, Hanzlík. Kaplice: F. Říha – Pál, M. Hami, Behman (80. Kuchař), Pastier, Divoký, Nowak, Gutheis (88. F. Šedivý), Vaniš, Goretki (73. O. Říha), Štrbačka (64. Fučík).

SK Jankov - Spartak Kaplice. | Video: Jan Klein

Domácí trenér Kročák se musel vypořádat s absencí distancovaných Komárka a Bürgera. Mezi tři domácí tyče se tak postavil nestárnoucí David Hrubý. Ani hostující trenérský štáb neměl k dispozici plnohodnotný kádr. Od úvodních minut měli míč častěji na svých kopačkách hosté. Domácí se zatáhli do obranné ulity a snažili se o pozorné bránění. A to se jim dá se říct i dařilo, Spartakovce do vyložených šancí nepouštěli. V páté minutě pokoušel střelecké štěstí Divoký, po Pálově přihrávce pálil z dvaadvaceti metrů vedle brány. Přesnější střelu vyslal na domácího brankáře ve 14. minutě Goretki, přízemní ránu k levé tyči dokázal Hrubý vyrazit. Ve 20. minutě domácí bez úhony přečkali i závar, který nastal před jejich svatyní po standardní situaci. Územní převahu spartakovci zužitkovali až ve 27. minutě minutě. Hosté zahrávali několik rohových kopů po sobě, po tom posledním se k opakovanému centru dostal Vaniš, bránící hráči Jankova jej odvrátili jen k Denysu Behmanovi, který šťastnou tečovanou střelou překonal brankáře Hrubého – 0:1. Mohl tak oslavit premiérový gól v dresu kaplického áčka. Domácí se k první přímé střele na hostujícího brankáře dostali až osm minut před odchodem do kabin. Střelu po zemi vyslal Bohoněk, se slabým pokusem neměl Říha sebe menší problémy.

Úvodní šanci druhého dějství měli po devíti minutách hry hosté. Při rychlém protiútoku si Divoký vyměnil míč s Gutheisem, dostal se až před gólmana, ale střelou po zemi nedokázal dobře vyběhnutého Hrubého překonat. V dalších minutách se Jankovští vzepjali a snažili se smazat jednogólové manko. V 62. minutě se po chybné Pálově rozehře k míči lacino dostal Kysela, vyslal povedenou křížnou střelu, ale hostující kapitán František Říha bravurním zákrokem míč vytěsnil nad břevno. Následoval rohový kop z pravé strany, po centru Točíka hlavičkoval v gólové pozici Legdan, ale jen do míst, kde byl připravený hostující brankář, jenž dokázal míč vyboxovat. Definitivně se rozhodlo o pár minut později. Z pravé strany centroval do vápna Gutheis, odvrácený míč si za vápnem našel Jiří Divoký, udělal si prostor ke střele a tečovanou ranou překonal bezmocného gólmana Hrubého – 0:2. Druhý inkasovaný gól vzal domácím veškerou naději a ve zbylém čase už možnosti přibývaly jen na straně hostů. V 76. minutě se z pravé strany po brankové čáře do vápna protáhl Nowak, zpětnou přihrávkou oslovil Fučíka, ale ten ranou z první branku Jankova minul. O chvíli později Divoký křížným pasem přenesl hru na pravou stranu na střídajícího Ondřeje Říhu, který se protlačil do vápna a z ostrého úhlu křížnou střelou po zemi dostal míč za záda jankovského brankáře – 0:3. Po pěti minutách na hřišti vstřelil premiérový gól v kaplickém áčku.

Neúnavní kapličtí fanoušci. | Video: Jan Klein

"Zápas v Jankově jsme zvládli jen bodově, ale s předvedenou hrou spokojen být nemohu. První poločas byl bez pohybu a momentu překvapení. Dokud soupeř mohl, tak nás trápil. Hrát s jiným soupeřem, tak si myslím že body domů nevezeme. Je to za námi a my se musíme důkladně připravit na Čkyni," komentoval utkání kaplický trenér Zbyněk Ginzel.