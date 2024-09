Spartak Kaplice – ZNAKON Sousedovice 2:1 (1:0)

Branky: 21. Goretki, 50. Gutheis – 54. Sládek. ŽK 1:4 (Divoký – Fábera, Doležal, Marcinko, Sládek). Rozhodčí Votava – Valeš, Jelínek.

Zbyněk Ginzel, trenér Kaplice: „Se Sousedovicemi to bylo těžké utkání. Soupeř byl houževnatý a silnější v osobních soubojích. Ale šance na gól neměli prakticky žádné. Ten jeden gól jsme si dali sami po autovém vhazování. Chválím celý tým za bojovnost a poctivý výkon.“

SK Zlatá Koruna – FK Vodňany 1:1 (0:0)

Branky: 50. D. Růžička – 52. (PK) J. Moravec. ŽK: 1:2 (Svoboda – Kukla, Iljushkin). Rozhodčí: Kollmann – Kovařík, Juráň.

Václav Domin, trenér Zlaté Koruny: „Přijel mančaft, který prostě skoro nepřelezl půlku, ale jenom to kopal za plot a dopředu. Bylo jasné, že to Vodňany budou chtít na malém hřišti ukopat na remízu. Ale my měli snad dvacet rohů, ale nedáme z toho gól. My nedali ani penaltu, oni ji proměnili. Vodňany mají zkušeného stopera a šikovného gólmana. Ale my nedali gól ani z brankové čáry. Byl to od soupeře klasický prešovský beton. My do toho bušili, ale rozhodující gól nedali.“

Šumavan Vimperk – FK Dolní Dvořiště 2:0 (1:0)

Branky: 20. a 51. O. Rod. ŽK: 3:4 (Vintr, Formánek, Málek – Kubík, Štifter, Jansa, Urazil). Rozhodčí: Petričák – Dušek, Brodský.

Jiří Košnař, trenér Vimperka: „Utkání by se dalo zhodnotit podobně jako minulý týden po Bavorově. Soupeř byl více na balónu, my vycházeli z pevné obrany a vyráželi do rychlých protiútoků. To se nám celý zápas dařilo skvěle. Soupeře jsme nepustili do žádných velkých šancí a my jsme sami svoje šance využili, a tak si myslím, že vítězství je zasloužené. Chtěl bych pochválit celý tým, jak zápas odmakal. Smekám klobouk před všemi.“

Neuznaný gól Dolního Dvořiště. | Video: Redakce

Štefan Bršťák, trenér Dolního Dvořiště: „Do Vimperka jsme jeli pro body. Bohužel, nevezeme nic. Vstoupili jsme do utkání aktivně. Bohužel, náznaky šancí gólem neskončily. Naopak nás domácí potrestali. V poslední minutě první půle jsme dali gól, bohužel neplatil pro faul na gólmana. Do druhého poločasu jsme měli opět nástup, kdy jsme se dostali do nějakého tlaku. Hned srovnali, ale gól opět neplatil. Následně nás domácí opět potrestali. Snažili jsme se dát kontaktní gól, ale to se nepodařilo. Start sezony není takový, jaký bychom chtěli. Ale musíme se z toho oklepat a jít dál. Styl soupeřů nám nesedí. Tam musíme trošku něco změnit. Tým je výborný a věřím, že vše špatné je pro něco dobré a to špatné jsme si teď vybrali.“

6. liga: Tatran Prachatice - SK Lhenice. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Tatran Prachatice – SK Lhenice 3:0 (1:0)

Branky: 6. J. Pravda, 46. T. Balica, 80. R. Remiáš. ŽK: 0:3 (Kiš, Jedlička, Máčl). Rozhodčí: M. Vican – P. Vican, K. Kříž st.

Josef Hopfinger, asistent trenéra Tatranu Prachatice: „První poločas byl od nás doslova katastrofální. Takový jsme ještě neodehráli, troufám si říct, od začátku celé přípravy. Pomohli nám střídající hráči. Musím říct, že oni tam přinesli buď náběh, nebo dokázali přidržet balon nahoře. Dali jsme v úvodu druhé půle druhý gól, což nás hodně uklidnilo. Ve finále to máme postavené na tom, že dobře bráníme. Myslím si, že soupeř měl za celou dobu jedinou šanci v první půli z boku a Mates to chytil. Skvěle jsme bránili a i když se nám nedaří, můžeme na tom stavět. A nějaký gól dáme. Výborně to odehráli všichni tři naši stopeři.“

Ivo Čech, trenér Lhenic: „Tentokrát nemohu být pozitivní, zápas jsme si prohráli jen my sami a dost dětinsky. Tatranu gratuluji ke třem bodům, v celkovém součtu obou poločasů asi vyhrál zaslouženě, byť výsledek je pro nás krutý. Ale jak jsem řekl, bylo to o nás, všechny branky jsme domácím svým způsobem darovali. Sotva utkání začalo, vyrobili jsme zbytečnou standardku a poté ji nebyli schopni odbránit, přestože asi nebyla zahraná podle představ. Celou první půli jsme hráli to, co jsme chtěli, snažili se být aktivní do domácí rozehrávky a jediné, co mi chybělo, byl větší klid a kvalita kolem pokutového území Tatranu a v něm. Měli jsme tam pár slušných situací, které se daly vyřešit efektivněji. O pauze jsme si něco řekli, ale všechno vlastně padlo hned v první minutě, když nejsme schopni odehrát nakopnutý míč a ani následný dlouhý aut, ze kterého padne druhá branka z metru od brankové čáry, nepochopitelné. Tahle nedůslednost ovlivnila celý zbytek zápasu. My šli dolů psychicky a postupem času i fyzicky, nenašel se nikdo, kdo by to zvedl. Naopak domácí dobře prostřídali, jak v poločase, tak v průběhu druhého dějství a dovedli utkání, kde vlastně větší brankové příležitosti, možná až na samotný závěr, nebyly, k vítězství. Prohrát v Prachaticích není pochopitelně žádná tragédie, ale přemýšlet nad čím určitě máme.“

Tatran Prachatice - SK Lhenice. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Sokol Bavorov – SK Čkyně 2:0 (2:0)

Branky: 4. M. Polanský, 44. J. Varyš. ŽK: 4:1 (Košek, Färber, Štech, Folta – Král). Rozhodčí: Kříž – P. Vican, M. Vican.

Gustav Bujok, trenér Čkyně: „V zápase s Bavorovem se nám pokazilo vše, co mohlo. Po našem dobrém vstupu, kdy jsme neproměnili naše šance, soupeř skóroval z první standardky. To nám sebralo vítr z plachet a začali jsme hrát ustrašeně a chyběl nám klid v rozehře. Soupeř nás dobře napadal a my neměli kvalitu dostat se s míčem do poslední třetiny hřiště. Před poločasem přišel nákop za obranou a druhý gól domácích. Ani ve druhém poločase jsme se nebyli schopni dostat do zápasu, konec zápasu jsme zahráli až nedůstojně a tak body zůstávají právem v Bavorově.“

Blatná – Otava Katovice 1:2 (0:1)

Branky: 76. J. Outlý – 23. K. Cibulka, 78. R. Kuneš. ŽK: 3:4 (Fiřt, Tůma, Říha – Vondrášek, Zoubek, Duba, Křivanec). ČK: 0:1 (Mertl). Rozhodčí: Ovčáček – Švec, Ovčáček st.

Michal Brabec, trenér Katovic: „Poprvé jsme hráli bez Jindry Kaduly. Prvních 25 minut jsme byli lepší, měli i šance, ale dali jsme jen jeden gól po rohovém kopu. Nějakých pět minut před půlí jsme dostali červenou, zápas se vyrovnal a ve druhé půli byla Blatná lepší. Dlouho jsme odolávali. Vypadalo to, že těsnou výhru ubráníme, ale po chybě jsme dostali na 1:1. I bod by byl dobrý, ale Blatná nám pomohla k výhře. Stoper mohl odkopnout míč, my na ně zatlačili, oni udělali chybu a my dali druhý gól. V poslední minutě nás zachránilo břevno po trestném kopu domácích. Nakonec jsme to dotáhli do vítězného konce. Jsem spokojený, hráli jsme více než poločas o deseti, navíc chyběli někteří hráči. Kluci makali a máme skvělé tři body.“

Kamenný Újezd – Jankov 2:1 (0:0)

Branky: 78. a 85. M. Rezek – 77. P. Hajný. ŽK: 2:2 (Komberec, Rezek – Hanzlík, Bohoněk). Rozhodčí: Valeš – Kollmann, Juráň.