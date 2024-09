FK Dolní Dvořiště – Sokol Bavorov 7:1 (3:1)

Branky: 5. J. Kubík, 36. M. Urazil, 41., 63. a 74. Š. Štifter, 70. R. Tichý, 80. F. Štěpánek – 32. vlastní P. Pecha. ŽK: 1:1 (Kubík – Folta). Rozhodčí: Ovčáček – Jelínek, Kotnauer.

Štefan Bršťák, trenér Dolního Dvořiště: „V zápase s Bavorovem jsme chtěli odčinit nepovedený start do soutěže. Povedlo se. Kluci opravdu chtěli vyhrát a bylo to vidět. Myslím, že se zápas musel líbit. Hosté k tomu přispěli taktéž svou hrou. V týdnu byla vidět i přes prohru v týmu výborná nálada. Chtěli jsme přenést to, co děláme v tréninku, do zápasu. Povedlo se. Všechny musím pochválit. Od gólmana po posledního hráče z lavičky. Všichni nechali na hřišti srdce a ta touha vyhrát tam byla. Vyzdvihnout ale musím naši záložní čtveřici. Micák – Štifter – Carda – Jansa. Nás teď čekají Vodňany. Opět se v týdnu musíme připravit a potvrdit doma body. Chtěl bych pochválit hosty z Bavorova. Od fanoušků po hráče vystupují sympaticky jako klub i jako tým na hřišti.“

Facebook Sokola Bavorov: „Věděli jsme, že nás čeká jeden z nejsilnějších soupeřů v soutěži. My jsme do zápasu šli s tím, že se nebudeme přizpůsobovat, takže jsme nezalezli a šli si to rozdat s Dolňákem, abychom i my věděli, jak na tom opravdu jsme. První poločas to byl pohledný tempo fotbal, ale nutno přiznat že soupeř má výborné a sehrané mužstvo. Rozhodující moment přišel ve 36. minutě kdy nám dal soupeř gól na 2:1, to nás srazilo a do konce poločasu jsme si nechali dát ještě na 3:1. Do druhé půle jsme nastoupili celkem dobře a prvních 15 minut to vypadalo, že bychom mohli ještě vývoj zdramatizovat, ale opak byl pravdou, soupeř nás potrestal z rychlých a pohledných akcí a do konce zápasu si hru užíval. Výsledek je pro nás až moc krutý, ale takový je fotbal. Musíme se oklepat a příští týden navázat na naše výkony z domácího prostředí.“

Otava Katovice – Spartak Kaplice 0:1 (0:0)

Branka: 70. M. Hami. ŽK: 4:2 (Hajdušek, Kotenko, R. Kuneš, Viktora – Gutheis, Vaniš). Rozhodčí: Němec – Kaštánek, Lepič.

Michal Brabec, trenér Katovic: „Byl to taktický boj. Hosté byli lepší na balonu, ale bez větších šancí. My byli také bez šance, pak jsme dali břevno a měli jednu příležitost. Kaplice tam měla jednu střelu, takovou spíše z nouze, a trefili šibenici. Jinak to bylo od vápna k vápna. Naši kluci bojovali, soupeř byl lepší na balonu, ale porážka mrzí. I když jsme byli hodně oslabeni, tak to kluci zvládli a odehráli vyrovnanou partii. Proto ta prohra mrzí."

Petr Rehberger, asistent trenéra Kaplice: „Venkovní zápas s druhým v tabulce nabídl vyrovnaný první poločas. Ve druhé půli jsme domácí nepustili do žádných příležitosti a po gólové střele Hamiho jsme si zodpovědným výkonem došli pro vítězství.“

ZNAKON Sousedovice – SK Zlatá Koruna 1:3 (1:1)

Branky: 7. T. Prajzler – 11. K. Hončík, 58. a 76. M. Svoboda. ŽK: 0:1 (Persán). Rozhodčí: Žemlička, Brodský, Dušek.

Václav Domin, trenér Zlaté Koruny: „Viděl jsem Sousedovice v Kaplici a věděli jsme, že sice nemají široký kádr, ale je to hodně houževnatý tým. My jeli k zápasu ve slátané sestavě. Dostali jsme brzy branku po soupeřově asi jediné akci v první půli. Pak jsme je měli na půlce a vyrovnali. Navíc jsme nedali nějaké šance. Ve druhé půli jsme to chtěli vyhrát a tlačili se hodně dopředu. Rozhodovalo se po standardkách a odražených míčích. Domácí bojovali až do 94. minuty, musím je pochválit. Nikdo to u nich nebude mít snadné. Pro nás jsou to důležité tři body, potřebovali jsme se od něčeho odrazit. Mám radost, že naše góly dává především stoper a je našim nejlepším střelcem.“

FK Vodňany – Šumavan Vimperk 3:2 (3:0)

Branky: 18. M. Brož, 25. J. Volmut, 28. J. Moravec – 65. J. Bubík, 85. J. Paletář. ŽK: 3:3 (Budín, Rauscher, Iljushkin – Čech, Rod, Kliment). Rozhodčí: Vejčík – Jelínek, Průchová.

Jiří Košnař, trenér Vimperka: „První poločas byl od nás velký propadák. Hráli jsme bez pohybu a nasazení. Domácí nám dali tři góly po standardních situacích a zdálo se, že je zápas rozhodnutý. Do druhého poločasu jsme vstoupili jako vyměnění. Bohužel jsme nedali penaltu, ale hned vzápětí dali gól a hrálo se prakticky na jednu branku. Měli jsme několik stoprocentních šancí, ale ty jsme bohužel neproměnili a až v závěru jsme snížili na 3:2.“

6. liga: Jankov - Tatran Prachatice. | Video: Deník/Vladimír Klíma

SK Jankov – Tatran Prachatice 0:4 (0:1)

Branky: 2. T. Balica, 73. a 89. J. Luňáček, 77. (PK) M. Babka. ŽK: 3:2 (Bürger, Hajný, Legdan – Pravda, Kovář). ČK: 2:0 (68. Bürger, 76. Komrska). Rozhodčí: Hanzlíková – Braťka, Hájek.

Josef Hopfinger, asistent trenéra Prachatic: „Jankov byl asi nejslabším soupeřem, se kterým jsme se za poslední dvě sezony potkali. Asi sklízejí plody toho, co si přede dvěma lety zaseli. Rádi si proti nim v další sezoně zahrajeme s našim béčkem. Kluci hráli dobře. Soupeř si jen couvl k vlastnímu vápnu, jen jsme měli být ještě lepší v zakončení. Mohlo to být klidně o čtyři góly již v poločase. Ve druhé půli tam měl soupeř paradoxně šanci, ale jinak prakticky nepřekročil půlku hřiště. Ve finále to byl pro kluky takový nudný zápas. Ale máme důležité body, protože i takový zápas se dá ztratit.“

Trestné kopy Tatranu. | Video: Deník/Vladimír Klíma

SK Lhenice – TJ Blatná 2:0 (1:0)

Branky: 14. a 58. M. Mahák. ŽK: 4:2 (Mahák, Prenner, Máčl, Pokorný – Levý, Outlý). Rozhodčí: Průchová – Vejčík, Jelínek.

Ivo Čech, trenér Lhenic: „Utkání s Blatnou hrané netradičně v sobotním dopoledni bylo víceméně vyrovnané, rozhodly maličkosti, respektive standardní situace, kterými jsme si tentokrát pomohli opět my a po nichž jsme Mahákem dali dvě branky. Hosté hrozili rychlými přechody, dlouhými míči za obranu a měli vlastně jednu nebezpečnou situaci, když ve druhém poločase po jedné takové akci nastřelili břevno. Jinak jsme je do větších šancí nepustili a nula vzadu určitě potěší. Zápas jsme odpracovali, všichni hráči byli platní a tři body jsou myslím zasloužené.“

SK Jankov - Tatran Prachatice. | Video: Deník/Vladimír Klíma

SK Čkyně – Kamenný Újezd 3:1 (3:1)

Branky: 8. S. Schettini, 27. J. Král, 33. A. Bujok – 18. A. Prokop. ŽK: 2:2 (Turek, L. Chalupa – Zimek, Rezek). Rozhodčí: Černý – Rotschedl, Hájek.

Gustav Bujok, trenér Čkyně: „Do zápasu jsme vstoupili dobře a v úvodních minutách se ujali vedení. Po vstřeleném gólu jsme mírně polevili a soupeř toho využil. Od té doby byl náš výkon špatný a soupeř byl jasně lepší. Nás zachránily 27. a 33. minuta, kdy jsme se díky dvěma gólům dostali do pohody. Pak už jsme měli zápas pod kontrolou. I ve druhém poločase jsme dobře napadali, akorát jsme neměli dost kvality ve finální fázi, tak se hra dost přelévala. My už jsme nebyli schopni další gól vstřelit a tak bereme body za vítězství 3:1“