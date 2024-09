TJ Slovan Černý Dub – TJ Spartak Kaplice B 4:0 (2:0)

Branky: 16., 30. Le, 52. Giňa, 82. D. Schneider. Bez karet. Rozhodčí Pánek – Marek, Aľušík. Diváků 70.

Sestavy - Č. Dub: Bartizal – Kaše, Anderle (46. Vančura), Švercl, Matušek, Horák, Le (46. Giňa), Ďurica, Kapoun, Přibyl, Hošna (61. D. Schneider). Kaplice B: Schneider – F. Šedivý, J. Smolen, Kuchař, Lhotský, N. Popov (54. Hranchak), I. Presniakov, Kaňka, Jan Fejtek (71. Hrechukh), Bárta, Štrbačka.

Domácí zahrozili hned po úvodní rozehrávce. Za hostující obranu si naběhl z levé strany Matušek, svým pokusem rozvlnil pouze boční síť. V šesté minutě měli výhodu standardní situace hosté. Centr do šestnáctky poslal kapitán Smolen, Štrbačka hlavičkoval nepřesně. Vzápětí po centru Hošny hlavičkoval vysoko nad bránu Spartaku Le. Domácí byli aktivnějším týmem. Ve 14. minutě centroval z pravé strany znovu Hošna, do polovysokého centru se rybičkou odhodlal Přibyl, míč minul vzdálenější tyč. O dvě minuty později se domácí vedení ujali. Na levé straně se podařilo Matuškovi odcentrovat přes Šedivého, na zadní tyči z prví zakončoval Petr Le a šťastnou trefou na bližší tyč poslal Dub do vedení – 1:0. V polovině prvního poločasu mohlo být vyrovnáno, když na polovině hřiště Štrbačka vybojoval míč pro Bártu, který postupoval sám na brankáře, ale příležitost prováhal, když jej v poslední chvíli zablokoval vracející se Kapoun. O chvíli později poslal z pravé strany do vápna přízemní centr Šedivý, z první zakončoval Bárta, branku Dubu minul. Po půlhodině zkušení domácí hosty potrestali druhým gólem. Po ztrátě na polovině hřiště podnikli rychlý kontr do otevřené obrany a po Horákově přihrávce skóroval podruhé v zápase Petr Le – 2:0. Domácí útočník byl při chuti, ale ve 40. minutě křížnou střelou po zemi neuspěl, gólman Filip Schneider míč nadvakrát dokázal zkrotit. Minutu před odchodem do kabin hosté pohrdli další možností, kdy se řítili v přečíslení pěti proti dvěma, jenomže špatnou přihrávkou se o gólovku sami připravili. V úplném závěru první půle rozehrál trestný kop Ďurica doleva na Anderleho, ten vyslal přízemní pumelici, Filip Schneider zakročil nohama.

Domácím se povedl vstup do druhého dějství. Po sedmi minutách hry z pravé strany centroval před bránu Ďurica, míč byl zablokován, ale obloukem se dostal na zadní tyč, kde byl střídající Dominik Giňa, který zblízka míč dorazil do branky – 3:0. Zápas se pak již jen dohrával a příliš fotbalového toho k vidění nebylo. Za zmínku stojí snad až 69. minuta, kdy Štrbačka prostrčil míč do vápna Fejtkovi, ale ten na dobře vyběhnutého Bartizala nevyzrál. Více vzruchu přinesla až závěrečná desetiminutovka. Nad bránu pálil z dobré pozice Giňa. Následně křížnou střelou z úhlu neuspěl ani černodubský kapitán Ďurica. Pak hostům nabídnul míč Lhotský a po Horákově přihrávce střelou po zemi o tyč skóroval střídající David Schneider – 4:0.

Domácí zvítězili zcela po zásluze. Hosté nesehráli dobrou partii, ve druhém dějství nebyli prakticky vůbec nebezpeční. V prvním dějství ano, ale do šancí se moc nedostali především z důvodu špatného a nepřesného řešení ve finální fázi.

Autor: Libor Granec