Skvělý start do sezony měl nováček z Křemže. Béčku Trhových Svinů doma nastřílel šest branek a zkušený Petr Dvořák se blýskl hattrickem. Předsezonní předpoklady, že by Křemže mohla hrát hodně nahoře, se od začátku naplňují. Důležité tři body si přivezlo béčko Českého Krumlova ze hřiště dalšího ambiciozního nováčka z Černého Dubu. Okresní souboj v Loučovicích neměl vítěze, béčko Kaplice si odvezlo dobrý bod. Těžkou pozici měly celky Chvalšin a Frymburka. Shodně narazily na spolufavority soutěže a oba celky odcházely ze hřiště s pěti brankami ve vlastní síti.

Slovan Černý Dub – Slavoj Český Krumlov B 0:2 (0:1)

Branky: 10. F. Vařil, 69. O. Maršál. ŽK: 4:1. Rozhodčí: Háša – Zabilka, Špelina.

„Domácí se snažili, ale naši kluci dobře bránili. Na začátku dali gól a myslím si, že jim neuznali ještě jednoho regulérního góla pro domnělý ofsajd. Kluci bránili, makali a dali potom ke konci druhého góla. Fotbal ke koukání to však moc pěkný nebyl. Z kluků ze širšího kádru áčka snese měřítko jen jeden, další mě trochu zklamali. Ale je fakt, že na ně byl v poslední době nápor v tom vedru opravdu velký. Ale kluci to hráli účelně, dali dva góly a vyhráli 2:0,“ shrnul duel trenér áčka Slavoje Zdeněk Šváb.

Sokol Křemže – Trhové Sviny 6:2 (4:1)

Branky: 2. M. Pliška, 20., 49. a 78. P. Dvořák, 22. V. Novák, 45. D. Trapl – 30. V. Pavel, 54. F. Pavel. Bez karet. Rozhodčí: Zabilka – Háša, Petroušek. Diváci: 130.

"Kluci se do soupeře od začátku zakousli. Hned v úvodu otevřel skóre Pliška střelou z vápna. Pak Dvořák zakončil své sólo blafákem gólmanovi a na 3:0 zvýšil krásnou střelou Novák z hranice pokutového území,“ vypočetl první tři branky domácích šéf křemežského fotbalu Jiří Reitinger. Po půl hodině hosté snížili dorážkou a stejnou mincí oplatil gólem do šatny domácí Trapl. Domácí kralovali i ve druhém poločase. „Nechytatelnou bombou přes celou bránu dal naši pátou branku Dvořák. Soupeř pak po zaváhání našeho gólmana snížil z trestného kopu, ale účet zápasu jsme uzavírali my. Byla to fotbalová lahůdka. Z vlastní poloviny hřiště šel míč na jeden dotek po ose Pliška – Chromý – Vozábal – Novák – Dvořák a posledně jmenovaný dával do prázdné brány svůj třetí gól v zápase. Pak již se utkání jen dohrávalo. My jsme ještě zahodili dvě tutovky, ale z prvního zápasu sezony máme zasloužené tři body,“ doplnil ke druhé půli Jiří Reitinger.

Chvalšiny – Roudné B 1:5 (1:2)

Branky: 37. F. Kopřiva – 20. Š. Masák, 43., 48. a 50. V. König ml, 83. S. Jusufi. ŽK: 1:2. Rozhodčí: Ondra – Kroupa, Blažek. Diváci: 70.

„Je těžké si připustit takhle vysokou prohru, zejména na domácím hřišti, ale musíme přijmout realitu. Během letní pauzy v našem týmu došlo k několika změnám, bohužel se převážně jednalo o odchody. Při pohledu na složení skupiny je jisté, že nás čeká obtížný ročník a slabého soupeře určitě nepotkáme. Už minulý víkend jsme začali počítat ztráty, se kterými se budeme v prvním mistráku potýkat, v den zápasu navíc přišla další citelná. Všem klukům, kteří nám proto přišli na pomoc, se sluší poděkovat. Roudné je kvalitní soupeř, to se mu upřít nedá, přesto jsme určitě měli na lichotivější výsledek. Celý tým zápas odmakal, kluci se nevzdali ani při výsledku 1:5 a kdybychom proměnili více toho, co jsme si vypracovali, mohlo to vypadat jinak. Kromě celého týmu ale musím vyzdvihnout výkon Filipa Kopřivy. V šestnácti letech po delší fotbalové odmlce naskočil do prvního zápasu mezi dospělými. Nejenže obstál, navíc dal po pěkné akci náš jediný gól,“ komentoval utkání pro klubový web vedoucí Chvalšin Imrich Hrabovský.

Vltavan Loučovice – TJ Spartak Kaplice B 2:2 (1:0)

Branky: 25., 73. Dudla – 55. Procházka, 66. Štrbačka. ŽK: 0:2 (Procházka, J. Smolen). Rozhodčí: Ryneš – Klimeš, Adamovič. Diváků: 63.

Pro domácí to byl dost smolný zápas. V prvním poločase byli lepším týmem, ale dokázali z toho vytěžit pouze jedinou branku. Po přestávce hosté šťastně stav utkání otočili. Fotbalisté Loučovic zvýšili obrátky, srovnali na 2:2, měli i další šance, ale vítězný gól již vstřelit nedokázali.

Boršov – Frymburk 5:1 (2:1)

Branky: 20., 58. a 89. F. Benhák, 32. (PK) J. Komrska, 56. T. Kupka – 12. V. Tomka. ŽK: 2:2. Rozhodčí: Janovský – Ernst, Hora.

Na hřišti favorita začal celek od Lipna velmi dobře a šel do vedení. Brzy však srovnal domácí kanonýr Benhák a vedení si domácí vzali z penalty. Již tak silný celek Boršova posílil zkušený Kupka, který přidal třetí branku a vše pečetil dvěma trefami Benhák. Pro Frymburk to byla až příliš krutá porážka.

Zbylé výsledky: Borek – Včelná 4:1 (2:0), Ledenice – Mladé 2:0 (1:0).