Po minulém soutěžním ročníku, kdy z A skupiny 7. ligy suverénně postoupil celek Lhenic, se již před sezonou hledal největší adept na postup v té nové. Bude chtít posunout výše své béčko divizní Český Krumlov? Nebo se chystá na útok béčko Roudného, přičemž jeho první tým je velkým kandidátem na postup do divize? A nebo všem ukáže záda ambiciozní nováček z Křemže, který se natajil po postupu z okresu tím, že by chtěl hrát na špic tabulky?

Po druhém kole se ukazuje, že nejblíže pravdě by mohla být třetí varinta. Nováček z Křemže soupeřům nastříel dvakrát šest branek a předvádí líbivý technický fotbal. Sestava prošpikovaná zkušenými hráči a k tomu kanonýr Petr Dvořák, který si za dva zápasy připsal již dva hattricky. Křemži na záda dýchají Ledenice, které již v minulé sezoně naznačovaly své ambice, ale dokázaly i ztratit body se soupeři, kde se to moc nečekalo. Čelo tbulky po dvou kolech asi dpovídá tomu, co se čekalo, ale na nějaké bližší predikce je ještě příiš brzy. Sezona bude ještě hodně dlouhá.

Pojďme si projít zápasy druhého hraného kola z pohledu týmů z Českokrumlovska.