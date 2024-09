TJ Spartak Kaplice B – TJ Slavoj Ledenice 1:3 (0:1)

Branky: 86. J. Smolen – 42. Maxa, 62. Bednář, 84. Chrástka. ŽK: 2:1 (F. Říha, F. Šedivý – Fencl). Rozhodčí Ovčáček ml. – Ovčáček, Hladík. Diváků 178.

Sestavy - Kaplice B: Schneider – F. Šedivý (74. Lhotský), M. Hami, J. Smolen, Kuchař, N. Popov (35. Jan Fejtek), Behman (57. Hranchak), Kaňka (46. P. Dreiling), I. Presniakov (57. Slanina), Pastier, F. Říha. Ledenice: Cempírek – Machač, Lavička, Bednář, Čermák (82. Hinterhölz), Fencl, Babka, Dudáček, Čouza (24. Havrda), Maxa, Chrástka.

Do první velké šance se dostali domácí. Na kolmou přihrávku si naběhl z pravé strany Presniakov, pronikl do šestnáctky, uvolnil se, ale brankáře Cempírka prostřelit nedokázal. Hosté zahrozili ve 13. minutě střeleckým pokusem Lavičky, ale střela po zemi se mezi tři tyče nevešla. Ve 20.minutě hosté zahrávali trestný kop. Z levé strany centroval Maxa, úspěšně hlavičkoval Fencl, bohužel pro hosty z ofsajdového postavení, a tak se skóre neměnilo. Pak se o slovo přihlásili Kapličtí. Ve 27. minutě se ve vápně uvolnil Říha, ale Cempírek dokázal jeho ránu vyboxovat. S blížícím se koncem poločasu to již vypadalo, že se do kabin půjde na poločasovou přestávku za bezbrankového skóre, ale ve 42. minutě udeřili gólově hosté. Podnikli výpad do otevřenější domácí obrany, na levé straně dostal dostatek prostoru a času zkušený Tomáš Maxa, pronikl do vápna a střelou na bližší tyč překonal brankáře Schneidera – 0:1. Prakticky po rozehrávce se do své šance dostali i Kapličtí. Z levé strany poslal přízemní centr do vápna Fejtek, Presniakov zakončoval z první, ale ledenickou svatyni minul.

Druhé dějství začalo obdobně jako to první, tedy gólovou příležitostí spartakovců. V 56. minutě střetnutí poslal z pravé strany přesný centr Říha, na zadní tyči zakončoval Pastier, Cempírek výborným zákrokem míč vytěsnil nad břevno a výraznou měrou svůj tým podržel. Po následném rohovém kopu střílel ze šestnáctky Pastier, s ranou po zemi si ledenický gólman poradil. Za neproměněné šance spartakovci záhy pykali. V 62. minutě už prohrávali o dvě branky. Po vráceném balónu do šestnáctky se z otočky prosadil Matěj Bednář – 0:2. V polovině druhého dějství se po Kuchařově přistrčení ke střele dostal Smolen, přízemní ránu si Cempírek pohlídal. Z protiútoku Maxa připravil šanci Čermákovi, ten z otočky branku Spartaku minul. Deset minut před koncem se od Smolena přes Hranchaka dostal míč k Pastierovi, křížná střela po zemi jen těsně minula levou tyč. Krátce nato posílal centr do vápna Hami, Smolen prodloužil míč na Fejtka, ale ten byl v zakončení nepřesný. A soupeř znovu trestal, když ideální Dudáčkovu přihrávku přetavil v třetí gól Radek Chrástka – 0:3. Gólu se nakonec dočkali i spartakovci. Říha rozehrál roh nakrátko s Pastierem, ten si navedl míč na střelu, ránu po zemi tečoval Jan Smolen mimo Cempírkův dosah – 1:3. V samotném závěru ještě přišla akce střídajících kaplických hráčů. Z pravé strany centroval Slanina, Hranchak hlavičkoval mimo ledenickou bránu. Tři body tedy putovaly do Ledenic. Hlavní rozdíl mezi oběma týmy byl v kvalitě zakončení. Kapličtí své možnosti neproměnili, soupeř své šance využít dokázal.

Autor: Libor Granec