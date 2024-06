ANKETA: Kdo si myslíte, že ovládne příhraniční derby fotbalové I.A třídy?

/FOTOGALERIE/ Fotbalová A skupina I.A třídy přináší řadu derby, ale tím jasně největším je souboj Dolní Dvořiště – Kaplice. A to je na programu nyní v sobotu od 13.30 hodin. Zapojte se do ankety Českokrumlovského deníku a přidejte svůj názor, kdo v derby zvítězí. Hlasovat můžete na konci článku.

Derby v Dolňáku možná zastíní, počtem diváků zaručeně, i záchranářský divizní zápas Českého Krumlova s Rokycany. A to i proto, že se Dolnímu Dvořišti i Kaplici na jaře daří a půjde o souboj třetího a pátého celku tabulky.

Podzimní souboj těchto soupeřů, který se hrál na státní svátek 28. září, skončil v Kaplici výsledkem 2:4. Dvě branky domácích dával Jakub Česák, na straně hostů se dvakrát trefil Marek Urazil, po jednom gólu dali Šimon Štifter a Radim Tichý. Utkání sledovalo dle Zápisu o utkání 420 fanoušků.

Jarní výsledky obou týmů ukazují, že se můžeme těšit na kvalitní fotbal. Dolní Dvořiště má bilanci devíti výher (včetně těch nad lídrem ze Strunkovic a druhou Zlatou Korunou) a pouze dvou porážek (ve Vodňanech a Prachaticích). Kapličtí sice poztráceli bodů více při bilanci sedmi výher jedné remízy (se Čkyní) a tří porážek (ve Zlaté Koruně, Plané a Strunkovicích), ale poslední tři duely zvládli suverénně s výsledky 5:0, 4:0 a 4:0. Z tohoto pohledu se zdá být sobotní souboj naprosto otevřený a pro fanoušky lákavý.

„V první řadě bych chtěl pozvat všechny naše fanoušky a také fanoušky dobrého fotbalu. Má být krásné počasí, piva a klobás bude také dost,“ zve do Dolního Dvořiště trenér Štefan Bršťák.

Atmosféra by měla být parádní. „Určitě se všichni těšíme, tyto zápasy chcete prostě hrát už kvůli lidem, kterých bude dost. Naše vzájemné zápasy vždy sleduje kolem 500 diváků. Měli bychom být komplet, jen Dan Kuzma je na dovolené. Jinak jsou všichni. Na Kaplici se chystáme jako na každý jiný zápas. Někdo si sice řekne, že je konec sezony, že o nic nejde. Jenže derby je jiné. Mažou se rozdíly a tento zápas je prostě JINEJ. Známe se mezi sebou. Hecujeme se. Kluci, co u nás hrají a hráli v Kaplici, tak tam je ještě větší náboj. Určitě chceme vyhrát. Doma jsme na jaře stoprocentní a chceme to dovršit. Výhrou bychom si nejspíš zajistili bednu, i když je jedno, jestli skončíme třetí nebo čtvrtí. I tak již je tato sezona velmi úspěšná. Ale jak říkám, domácí derniéru chceme zvládnout. Řekl jsem to opravdu už několikrát, kluci jsou v pohodě, nálada výborná. I když se teď prohrálo, není třeba panikařit. Chceme potěšit domácí fans,“ zve do ochozů Štefan Bršťák.

„Na Dolní Dvořiště se připravujeme stejně jako na každý jiný zápas. Samozřejmě, že kluci se znají daleko víc, o to větší mají motivaci. Očekávám kvalitní zápas a doufám, že odvezeme nějaký bodík,“ uvedl k derby kaplický trenér Zbyněk Ginzel a doplnil: „Absence budou asi u tří hráčů, ale kádr je dostatečně široký, abychom je dokázali nahradit. Tímto bych chtěl pozvat kaplické fanoušky, ať přijedou povzbudit naše kluky v co nejhojnějším počtu.“