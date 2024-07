/FOTOGALERIE/ Fotbalisté Dolního Dvořiště obsadili v uplynulé sezoně A skupiny I.A třídy třetí místo a netají se tím, že by chtěli zaútočit v té další na postup do krajského přeboru. Mají za sebou týden letní přípravy a v prvním přátelském utkání remizovali s divizním Jindřichovo Hradcem.

Jindřichův Hradec - Dolní Dvořiště 4:4.

Branky Dolního Dvořiště: Carda 2, Štifter a Jansa.

Fotbalisté Dolního Dvořiště odstartovali přípravu na novou sezonu již v pondělí 8. července. V ponděí a ve středu to bylo o běhání a program zakončil páteční večerní duel s divizním J. Hradcem. A klub z pohraničí nezahálel ani na přestupovém poli. "Trénovali s námi již i nováčkové Carda, Sedlák, Štěpánek a Kostelný," potvrdil příchody trenér Štefan Bršťák. Sedlák s Cardou (oba 23 let) prošli Dynamem a na chvíli zakotvili v Rakousku. Štěpánek (21) hrál v Kaplici a Malontech, gólman Kostelný (19) chytal v SKP.

Že to v Dolním Dvořišti myslí s krajským přeborem vážně, potvrdil zápas s Hradcem. Remíza 4:4 je hodně cenná. "V prvním zápase přípravy jsme hráli s divizním Hradcem. Bohužel nám chyběla čtvrtka kádru. Někdo má dovolenou, někdo pracovní povinnosti. Chyběli nám Rozhoň, který se žení. Tesař Michael, Urazil, Kouba, Fical, Tichý a někteří nováčkové. Na druhou stranu byli Carda a Štěpánek. Ukázali, že budou posilami. Jeli jsme jen v jedenácti lidech plus náhradní gólman a opravdu jsem měl strach, aby to nebyla ostuda. Ale zápas nás zastihl v tom, co chceme hrát. Opravdu jsem spokojen, že máme něco naučeno, držíme se toho a chceme se jen zlepšovat. Domácí nám zase ukázali, o čem divize je. Tam prostě je rychlost a neběhanost jinde. Díky naší hře jsme dokázali se soupeřem držet krok. Na začátku druhé půle domácí střídali a opravdu nás tam zamkli. Pak jsme opět začali hrát a dvěma góly srovnali. Pro nás výborná příprava," pochvaloval si utkání Štefan Bršťák a doplnil: "Teď nás čeká druhy týden tréninku zakončený pátečním zápasem se Slavií České Budějovice.