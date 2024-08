„Start přípravy jsme zvolili o týden dříve úmyslně. Důvod je jednoduchý, dovolené, pracovní povinnosti a ne každý trénink jsme tak byli komplet. Potřebovali jsme prostě máknout. Spolu s kondičákem Martinem jsme to nastavili tak, jak jsme chtěli a nepolevili, i když to bylo pro někoho náročnější. Trošku komplikace bylo naše hřiště, když procházelo regenerací. Příprava tak byla hodně o nabírání kondice a síly. Trošku nám změnil plán i pohárový zápas. Ale tým je plný výborných fotbalistů a věřím, že to problém nebude. Celkově jsem s přípravou spokojen,“ uvedl trenér Dolního Dvořiště Štefan Bršťák.

Přes letní přestávku se v kádru objevilo několik nových tváří. V jakém světle se noví hráči ukázali? „Co se týče posil, jsou to všechno mladí kluci. Carda se Sedlákem prošli akademií Dynama. Štěpánek poslední rok hrál jen okres, ale mile nás překvapil a určitě i on je posílení týmu. Dovedli jsme i mladého gólmana. I on má v sobě kvalitu a vytvořil trojici s Jirkalem a Poslem. Určitě zápasový rytmus budou mít všichni. Máme béčko, takže chytat určitě budou všichni. Troufnu si říct, že jsme posílili kvalitně,“ pochvaloval si nové akvizice trenér.

Fotogalerie: Samson cup: Černý Dub - Dolní Dvořiště. 240805

Přípravné zápasy ukázaly, že bude celek z pohraničí velice ofenzivně naladěn. Počty branek ukazují na totální útočné pojetí hry. „Samozřejmě máme velmi ofenzivní tým. Gólů dokážeme vstřelit opravdu hodně. Ale posílením týmu jsme získali i určité varianty. Jak to budeme mít nastavené do sezony, to si nechám jen do kabiny,“ dodal s úsměvem Štefan Bršťák.

Výborné jaro uplynulé sezony, výborné výsledky v přípravě, to vše staví tým z Dolního Dvořiště do role favorita skupiny A. „Ano, jsme bráni jako favorit. Nebudeme alibisté a tu roli přijímáme. Ale pozor. Vše musí klapat tak, jak má. Soutěž není jednoduchá a nikdo nám nedá nic zadarmo. Jsou tam kvalitní týmy. Už jen začátek soutěže je nesmírně těžký, protože jak Kaplice tak Zlatka budou hrát nahoře. A navíc jsou to okresní derby,“ netají se ambicemi svého týmu trenér Bršťák.