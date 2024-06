/FOTOGALERIE, VIDEO/ Fotbalisté Dolního Dvořiště mají za sebou výbornou sezonu a na jejím konci je třetí místo v A skupině I.A třídy. To je výzvou do té následující.

I.A třída: Prachatice - Dolní Dvořiště.

Fotbalová I.A: Dolní Dvořiště - Kaplice 4:0 (2:0).Zdroj: Adéla BršťákováPředevším jaro měl klub z příhraničí skvělé. Ze třinácti zápasů pouze dvakrát okusil hořkost porážky a tabulkou vystoupal na zmiňované třetí místo. Právem tak panuje v Dolním Dvořišti spokojenost. O tom vypovídají i slova trenéra Štefana Bršťáka v exkluzivním rozhovoru pro Deník.

Máte za sebou skvělou jarní jízdu pouze se dvěma porážkami. Hodnocení jara tedy musí být vesměs pozitivní.

Kdybych měl zajít úplně dopodrobna, tak po podzimní části jsem klukům na dokopné řekl, že pokud se nezlepší docházka a věci kolem, tak po jarní části skončím. Trénování mě baví, ale když to má dávat smysl, tak prostě ti lidé na tréninku musí být. Nedokážu říct, jestli zrovna kvůli tomu, ale už zimní příprava ukázala, že by to nemuselo být špatné. Při úzkém kádru se opravdu trénovalo celkem slušně. Vše podtrhlo soustředění, které se povedlo. Už první zápas ve Vimperku ukázal, že by to mohlo jít. Když to vezmu, tak jsme ztratili dva zápasy, ve kterých jsme horší nebyli. Ve Vodňanech bychom možná gól nedali z těch šancí ani teď a v Prachaticích jsme narazili na kvalitní tým. Tam to byl remizový zápas. Ale jinak famózní jízda. Tým si sedl, dostali jsme nějakou herní tvář. Prostě tým vyspěl a začali jsme vyhrávat i zápasy, které bychom loni nezvládli.

Marek Urazil a Šimon Štifter nastříleli dohromady více než půlku branek týmu, v čem jsou tak výjimeční?

Co se týče těchto kluků, Marek je koncový hráč. Umí si najít místo a dát gól. Často hrál i ze strany, tam má přednost v rychlosti. Ale je to koncový hráč. To je jeho síla. Na druhou stranu umí také plno šancí spálit. Proměnit aspoň ještě půlku, smál se s Korunou střelců na hlavě už ve 20. kole. Šimon je, nevím jak to říct (smích). Ten zkrátka nemá v I.A třídě co dělat. Je to opravdu výborný hráč. Má snad vše, levá, pravá, hlava. Vše na vysoké úrovni. Kam se postaví, tam je skvělý. Potřebujeme bránit, Šimon odvede fantastický výkon na stoperu. Ještě nebyl v bráně, asi ho tam vyzkouším. Ne, teď vážně. Je opravdu skvělý. Ale zájemcům o něho vzkazuji, že je neprodejný.

Před jarem přišli do týmu Luboš Jansa a Patrik Fical, jak byste hodnotil jejich přínos pro mužstvo?

Patrik s Lubošem přinesli do týmu velikou kvalitu. Luboš je opravdu výborný fotbalista. Patrik má také kvalitu. Do toho se nebojí dirigovat a umí také pěkně kluky zpražit. Oba dva se povedli. A třešnička na dortu je taková, že zapadli fantasticky do kabiny.

Dva kvalitní gólmani, to je pro trenéra terno. Co říci k nim?

Co se týče našich gólmanů, máme opravdu skvělou dvojici. Míra Jirkal je velice kvalitní gólman a na jaře ukazoval fantastické výkony. Hlavně v zápasech s těmi silnými, jako Zlatá Koruna, Planá a Kaplice. Je to gólman TOP. Jindra Posel strašně vyrostl. Většinou se v minulosti na něj valila kritika. I ode mě. Nevěřil jsem, že by takhle ještě mohl vyrůst. Paradoxně po těžkém úraze šel nahoru. Odchytal celou zimu a proto také na jaře dostával víc prostoru než kdy jindy. S Mírou jsou opravdu skvělá dvojice.

Dolňák má skvělé fanoušky, které jim může většina soupeřů závidět. Jak vnímá tým tuto nadstavbu?

V Dolním Dvořišti máme opravdu velkou podporu. Je to vidět i na venkovních zápasech. A za to fanouškům patří veliké děkuji. Věřím, že příští sezonu se na tom nic nezmění.

V okolních klubech se mohutně posilovalo, jak jste na tom v tomto směru v Dolním Dvořišti? Dojde k doplnění kádru?

Určitě kádr chceme doplnit. Už máme nějaká jména. Ale až to bude hotové, tak je představíme. Věřím, že je dotáhneme a zkvalitníme ještě víc tým. Celkově momentální tým má sílu, doplnění je jen takové plus. Ale pokud se to povede, tak budeme ještě silnější.

Jak by měla vypadat letní příprava včetně přípravných zápasů? Ty by měly napovědět o ambicích do další sezony.

Letní příprava nám startuje 8. července. Máme tam Slavii ČB, Neplachov a generálku v Kardašově Řečici. Na 12. července ještě sháníme soupeře. Věřím, že s Martinem Bednářem do kluků napumpujeme, co potřebujeme a splníme sen. A to dostat do Dolního Dvořiště krajský přebor. Pokud vše vydrží, jak má a budeme zdraví, tak věřím, že jsme schopni to dokázat.