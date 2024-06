/FOTOGALERIE/ V minulém kole Kapličtí zvítězili ve fotbalové I.A třídě mladších žáků v Bavorovicích nad zálohou českobudějovického SKP a posunuli se na první místo tabulky. To chtěli uhájit v posledním zápase sezony, ve kterém doma hostili v tabulce třetí Čtyři Dvory.

Kapličtí mladší žáci oslavili vítězství v I.A třídě. | Foto: Libor Granec

TJ Spartak Kaplice – SK Čtyři Dvory 2:1 (1:1)

Branky: 10. V. Pilný, 65. F. Draxler – 32. F. Pilný. Bez karet. Rozhodčí: R. Novák – Nekuža (N), Stingl (N). Diváků: 112.

Sestavy - Kaplice: Greschner – D. Janda, Vošický, F. Draxler, Nguyen, Pilný, Smiga, Šubarda, D. Štěpánek, Kopecký, Nekužová, Hladík, Brenkus, J. Novotný. Čt. Dvory: Opata – Somr, Bešta, F. Pilný, Brath, Kortus, Pylypenko, Korostenski, Knaus, Dašek, Válka, Březina, Makuša, J. Strouha, T. Strouha.

Od samotného úvodu byli Kapličtí o poznání aktivnější a daleko častěji se dostávali do zakončení. Po pár vteřinách střílel Smiga, gólman hostů ránu vyrazil. O chvíli později gólman Opata nohama zasáhl proti střele Draxlera, opakovaná rána pak do branky soupeře nemířila. Hostujcíí brankář držel svůj tým, když opět nohama zasáhl proti další střele kaplického kapitána Draxlera. Za aktivní nástup byli nakonec domácí gólem odměněni. V desáté minutě po sražené střele Draxlera se k dorážce z pravé strany dostal Vojtěch Pilný a poslal balón do odkryté svatyně soupeře – 1:0. Ve 12. minutě nejprve v šanci Draxler rozvlnil pouze boční síť. Na druhé straně se do první příležitosti hostů dostal Filip Pilný, ale branku Spartaku minul. V 17. minutě po spolupráci Vošického s Vojtěchem Pilným střílel Smiga, hosty od druhého inkasovaného gólu zachránilo břevno. Ve 20. minutě po Draxlerově přihrávce mířil mimo Vošický. O pět minut později se z levé strany protáhl až před brankáře Draxler, z úhlu mířil na bližší tyč, Opata zakročil reflexivně nohou. Do kabin se však šlo za nerozhodného stavu. Tři minuty před poločasem potrestal chybu v domácí obraně Filip Pilný – 1:1.

Po změně stran bylo k vidění méně nebezpečných zakončení, ale šance přece jenom byly. Nejprve mohli strhnout vedení na svou stranu spartakovci. Ve 39. minutě Vošický našel na pravé straně Vojtěcha Pilného, střelu z pravé strany na bližší tyč si gólman soupeře pohlídal. Po následném rohovém kopu hlavičkoval Draxler, míč se otřel o levou tyč. Ve 45. minutě střílel hostující Dašek, střídající gólman Greschner tečovanou nepříjemnou ránu vytáhl a následnou dorážku Knause vytěsnil na rohový kop a svůj tým výrazně podržel. V 61. minutě Draxler dostal míč na Vošického, který ideální přihrávkou vyslal do sóla Vojtěcha Pilného, ten mířil ke vzdálenější tyči, gólman však konečky prstů míč vytáhl. Pět minut před koncem se spartakovci dočkali. Vošický vyslal do úniku kapitána Františka Draxlera, který přízemní střelou rozjásal domácí fanoušky – 2:1. Ve zbývajícím čase domácí jednobrankový náskok uhájili a závěrečný hvizd hlavního rozhodčího odšpuntoval nespoutanou radost jak na hřišti, tak v hledišti.

Zdroj: Libor GranecKapličtí mladší žáci ovládli I. A třídu. Nechybělo šampaňské, vítězné pokřiky a velká radost. Hráči pak z rukou předsedy oddílu Jaroslav Kučery a krajského GTM Pavla Pulce převzali medaile. Zástupce Jihočeského KFS Pavel Pulec pak kapitánovi Františku Draxlerovi předal pohár za celkové prvenství v soutěži. Na následné dokopné tak bylo co slavit.

Autor: Libor Granec