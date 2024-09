TJ Spartak Kaplice – SK Čtyři Dvory 6:2 (2:2)

Branky: 21., 73. F. Draxler, 63., 70. Staněk, 12. Kubeš, 31. Mulač – 7. F. Pilný, 14. Novák.

Sestavy - Kaplice: Nekužová – Lukš, Růžička, J. Krátký, Burda, D. Janda, Nguyen, Mulač, Kubeš, F. Draxler, Staněk. Střídali: Gažík, Šubarda, Kopecký, M. Koschant, Š. Janek, Klinger. Čt. Dvory: Opata – Šimšík, Somr, Blažek, Halas, Pylypenko, Novák, Raušer, Dašek, Válka, Beránek. Střídali: Chmelař, F. Pilný, Brath, Korostenski, Březina.

Domácí začali aktivně, ale střelecké pokusy Draxlera a Staňka skončily nad brankou. V sedmé minutě se nečekaně do vedení dostal soupeř. Po chybné rozehrávce brankářky Nekužové skóroval přesnou střelou z větší vzdálenosti Filip Pilný – 0:1. Nedlouho poté mohlo být vyrovnáno. Z pravé strany centroval Draxler, na zadní tyči střelou z první branku minul Nguyen. Ve 12. minutě už srovnáno bylo. Michal Kubeš pronikl z levé strany do vápna, přihrávkou před branku hledal nabíhajícího spoluhráče, bránící Jan Šimšík obranným skluzem nesměroval míč za záda vlastního brankáře – 1:1. Ani tento stav na ukazateli skóre příliš dlouho nevydržel. Nejprve pálil do tyče hostující Raušer. Následoval rohový kop, po centru z pravé strany se zblízka prosadil dorážející Miroslav Novák – 1:2. Radost hostům vydržela sedm minut. Po levé straně zatáhl balón kapitán Jakub Krátký, ideálně přihrál před branku nabíhajícímu Františku Draxlerovi, který střelou po zemi překonal brankáře Opatu – 2:2. Zanedlouho už mohli jít domácí do vedení, ale brankáře Opatu po centru Mulače a zakončení Draxlera zachránilo břevno. Kapličtí v prvním poločase mohli vedení strhnout na svou stranu. Po Gažíkově přihrávce střílel Staněk, s tečovanou střelou si Opata poradil. Po rohu Klingera na zadní tyči zakončoval mimo Nguyen. První dějství nakonec skončilo tedy nerozhodně.

Hned v úvodu druhé půle střelu Mulače po zemi Opata kryl. Pak v krátkém sledu byly závary před oběma brankami. Ve 43. minutě střetnutí Opata vytáhl na roh ránu Draxlera. Hostující gólman svůj tým podržel i o tři minuty později, kdy reflexivně nohama zasáhl proti střele Mulače. Do zaslouženého vedení se spartakovci dostali v 51. minutě, kdy na přihrávku do vápna si naběhl Jiří Mulač a křížnou přízemní střelou překonal Opatu – 3:2. Od té doby se hrálo prakticky na jednu branku. Hned po rozehrávce se domácí zmocnili míče a vedení mohl navýšit Staněk, ale mířil mimo. Pak se z dálky do míče opřel Draxler, jeho rána olízla levou tyč. Poté se do ojedinělé příležitosti dostali hosté, ale Raušer hlavičkoval mimo. Na druhé straně Opata v šanci vychytal Staňka a dorážející Kubeš křížnou bombou trefil tyč. V 63. minutě spartakovci přidali čtvrtý gól. Janda vybojoval míč pro Jakuba Staňka, a ten mířil po zemi přesně k tyči – 4:2. V 70. minutě Gažík přihrál Jakubu Staňkovi, ten se protáhl zprava do vápna a střelou na přední tyč propálil Opatu – 5:2. Krátce nato hostujícího gólmana zachránilo břevno po ráně Draxlera. Vzápětí obdobná situace s jiným výsledkem. V tomto případě se Opata po střele Františka Draxlera natahoval marně – 6:2. Po výsledkově vyrovnaném prvním poločase v tom druhém Kapličtí jasně dominovali a zvítězili zcela po zásluze.

Autor: Libor Granec