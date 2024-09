I.A starší žáci:

TJ Spartak Kaplice – SK Ševětín 1:3 (1:3)

Branky: 14. Staněk – 15. Hejna, 20. Žána, 24. Čada pen.

Sestavy - Kaplice: Nekužová – Klinger, J. Krátký, D. Janda, Kopecký, Š. Janek, Mulač, F. Draxler, Kubeš, Staněk, Gažík. Střídali: Šubarda, M. Koschant, Vošický, Pilný. Ševětín: Kubíček – Žána, Landa, Chrtová, Herdová, Čada, Bednář, Nikodem, Čadová, Klečka, Svoboda. Střídali: L. Jindra, Sobota, Hejna, Mikolášek. Kovařík, D. Jindra.

První Kaplice hostila pátý Ševětín. V úvodu se hrálo od šestnáctky k šestnáctce. Skóre se poprvé změnilo v minutě čtrnácté. Brankářka Nekužová posunula míč Krátkému, který pasem po lajně našel za obranou Jakuba Staňka, který pronikl do vápna a křížnou střelou po zemi překonal brankáře Kubíčka – 1:0. Vedoucí gól, ale jako by domácím spíše uškodil. Otěže zápasu převzali hosté a hned v následující minutě se jim podařilo vyrovnat, když měli od domácích hráčů dostatek prostoru ke kombinaci a na jejím konci byl přesně zakončující Antonín Hejna – 1:1. Vzápětí mohl domácím vrátit vedení po Staňkově centru Kubeš, ve vyložené příležitosti střílel po zemi jen do brankáře Kubíčka. A tak gólově udeřili hosté. Filip Žána se vydal středem hřiště, narazil si míč se spoluhráčem a sám před brankářkou střelou k tyči nezaváhal – 1:2. Pak se do šance z levé strany prodíral domácí Mulač, zakončení však bylo nepřesné. Ve 24. minutě faulovala ve vápně brankářka Nekužová Čadu a sám faulovaný Pavel Čada penaltu proměnil – 1:3. Ve 27. minutě ševětínský gólman Kubíček neortodoxně nohou vykopl ránu Draxlera. V závěru poločasu mimo branku skončila tečovaná střela Mulače a krátce před poločasem neproměnil tutovou příležitost kaplický Staněk. V polovině druhé půle hostujícího gólmana Kubíčka zachránilo břevno po střele Janka. V následujících minutách se svými střeleckými pokusy neuspěli Gažík a Staněk. Na druhé straně Kapličtí zadáci dvakrát zablokovali v dobré střelecké pozici Bednáře. Deset minut před koncem gólman Kubíček znovu děkoval břevnu své svatyně. Pak mohl vedení hostů navýšit Svoboda, střelou na bližší tyč Nekužovou nepřekonal. Ve zbývajících minutách pokoušel střelecké štěstí Draxler, střelu po zemi Kubíček znovu vykopl nohou. Snížení měl na kopačce v samém závěru i Kubeš, ale z dobré pozice bránu soupeře přestřelil.

I.A mladší žáci:

TJ Spartak Kaplice – SK Ševětín 5:0 (2:0)

Branky: 14. pen., 61. Vošický, 27., 38. D. Hami, 66. Nguyen.

Sestavy - Kaplice: Greschner – Smiga, Brenkus, D. Hami, Nguyen, V. Pilný, Vošický, J. Novotný, Köse, Ejupi, O. Hanzal. Ševětín: Ertlová – Herdová, Sukdol, Čech, Radosta, Dušák, Simpson, Břešťák, Uchytil, Vlček, Kubíčková.

I mladší žáci kaplického Spartaku nastupovali v pozici vedoucího celku tabulky. Od úvodních minut byli fotbalovějším týmem domácí, kteří měli míč častěji pod svou kontrolou. Ve 14. minutě se vstříc hostující brance vydal Hami, byl ve vápně zastaven nedovoleně Břešťákem a penalta byla na světě. Milan Vošický je střelou k tyči proměnil a Spartak se ujal vedení – 1:0. V dalším průběhu měl nebezpečné střelecké pokusy Nguyen, ale pravačkou rozvlnil pouze boční síť za pravou tyčí a o několik minut později pro změnu levačkou boční síť za levou tyčí. Druhý uklidňující gól přidali spartakovci ve 27. minutě, když po centru Pilného skóroval David Hami – 2:0. Obraz hry se nezměnil ani ve druhém dějství. Po třech minutách hry se po spolupráci Pilného s Hanzalem v konvoce znovu prosadil David Hami – 3:0. Krátce na to po akci agilního Pilného zblízka nadvakrát neskóroval Hanzal. Ve 47. minutě pak měli hosté výhodu trestného kopu. Povedenou ránu na bránu vyslal Uchytil, Greschner míč vyrazil na břevno. V dalším průběhu mohl vedení domácích navýšit Vošický, ale v prvním případě z pravé strany pálil jen do boční sítě a v tom druhém ztroskotal na brankářce Ertlové. V 61. minutě Milan Vošický gólem potrestal chybnou rozehrávku Herdové – 4:0. Další gól mohl přidat Smiga, sám před brankářkou Ertlovou nedal. Hostující gólmanku pak zachránilo břevno při střele Nguyena. Čtyři minuty před koncem pak dostal výsledek konečnou podobu. Po Smigově přihrávce mířil přesně k tyči Quang Huy Nguyen – 5:0. Zasloužené vítězství Spartaku a v pátém zápase pátá výhra za tři body.

Autor: Libor Granec