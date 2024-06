/FOTOGALERIE/ V posledním domácím utkání fotbalové I.A třídy dorostu hostili Kapličtí soupeře z Trhových Svinů. Domácí byli v zápase favority. Trenéři se museli obejít bez svých brankářských jedniček. Hostující Kouč neměl k dispozici Stanika a jeho místo mezi třemi tyčemi obsadil Mattias Fürbek. Kaplický kouč neměl k dispozici ani jednoho ze dvou brankářů. Chyběl Matěj Říha i Denis Krátký, navíc nemohl využít ani služby žákovského brankáře Bicana, který je zraněný.

I.A dorostu: Kaplice - Trhové Sviny 5:1 (1:1). | Foto: Libor Granec

TJ Spartak Kaplice – TJ Spartak Trhové Sviny 5:1 (1:1)

Branky: 5. P. Dreiling, 51. Mrenica, 57. Kaňka pen., 66. Podr, 85. L. Vávra – 22. Ondreját. ŽK: 5:1 (Kaňka, Behman, J. Janda, Hranchak, Hrechukh – Kříž). Rozhodčí Švec – T. Vávra (N), Petr (N).

Sestavy - Kaplice: A. Komárek – F. Šedivý, L. Vávra, Behman, P. Kučera, Martyn, P. Dreiling, Kaňka, Jak. Fejtek, J. Janda, Hranchak. Střídali: Hrechukh, Podr, Sedláček, J. Krátký, Mrenica. T. Sviny: Fürbek – Čajan, Marek, Lukeš, Ondreját, M. Mára, Kříž, Korčak, Majer, Filka, Nágr. Střídali: Svoboda, Malík, Dorošenko, L. Mára, Baštýř.

Hosté se v úvodu snažili být aktivní, ale v páté minutě se ujali vedení domácí. Chybnou rozehrávku Fürbeka vystihl Pavel Dreiling, zpoza vápna vyslal přízemní křížnou ránu a zde se projevilo, že branku nehájí gólman – 1:0. Ve 20. minutě Dreiling střelou z větší vzdálenosti překonal Fürbeka podruhé, toho před druhým inkasovaným gólem uchránilo břevno. Krátce nato se z vyrovnání radovali hosté. Tečovaná střela Adama Ondrejáta si našla cestu do kaplické sítě – 1:1. V závěrečné třetině prvního poločasu si mohli Kapličtí vzít vedení na svou stranu. Nejprve po rohovém kopu Dreilinga zakončovala na zadní tyči mimo Sedláček. Ve 38. minutě Fürbek dokázal vyrazit utaženou střelu Hrechukha. Vzápětí po přetaženém centru Šedivého Mrenica našel zpětnou přihrávkou Hrechukha, ten se ve vápně dokázala uvolnit, ale gólovou střelu nepustil do brány obránce soupeře.

Adéla Holubová z ROUVY Specialized Vimperk míři v XCO na OH v Paříži

Domácím vyšel nástup i do druhého dějství. Po šesti minutách hry Dreiling narýsoval kolmici pro nabíhajícího Michala Mrenicu, který sám před gólmanem v koncovce nezaváhal, poslal Kaplici do vedení a navíc se mohl radovat z premiérové trefy mezi dorostenci – 2:1. O několik minut později zastavil dle hlavního arbitra pronikajícího Krátkého nedovoleně kapitán hostů Čajan a sudí nařídil proti hostům pokutový kop. Ten s přehledem proměnil Jan Kaňka – 3:1. Horší bylo, že při pádu na zem si poranil ruku Jakub Krátký a zápas pro něj předčasně skončil. O pár chvil později si při pádu na zem poranil ruku i Michal Mrenica a oba hráči putovali na rentgen do nemocnice. Bohužel, u obou se prokázalo, že došlo ke zlomenině. Nezbývá nic jiného, než popřát brzké uzdravení. Po hodině hry hlavičkoval po centru Hrechukha mimo Podr. Čtvrtého gólu se Kapličtí dočkali v 66. minutě. Rohový kop zahrával Dreiling, hlavičkoval Jan Podr a míč proklouzl mezi nohama Fürbeka za brankovou čáru – 4:1. Pět minut před koncem se pak Kapličtí prosadili ještě jednou. Po faulu na Podra zahrávali přímý kop, k balónu se postavil Lukáš Vávra a tečovanou ranou pod břevno překonal střídajícího brankáře soupeře – 5:1. Kapličtí dorostenci zvítězili naprosto zaslouženě, mrzí dvě nepříjemná zranění.

Autor: Libor Granec