TJ Spartak Kaplice – FK Dolní Dvořiště 2:1 (1:0)

Branky: 22. Fical vlastní, 67. Goretki – 63. Mich. Tesař. ŽK: 3:5 (Vaniš, Divoký, F. Říha – Micák, Urazil, Aibl, F. Kouba, Fical). ČK: 0:1 (90. Pecha st.). Rozhodčí Černý – L. Novák, Ťupa. Diváků: 632.

Sestavy - Kaplice: F. Říha – Pál, M. Hami, Čutka, Pastier, Divoký (89. Kuchař), Nowak, M. Pulec (73. Behman), Vaniš (90. O. Říha), Fučík (81. Bárta), Goretki (86. Ješina). D. Dvořiště: Jirkal – Pecha ml. (81. F. Kouba), Micák, Fical, Štěpánek (46. Aibl), Mich. Tesař, Jansa, Štifter, Carda, Urazil (62. Rozhoň), Kubík (46. Sedlák).

Hosté se netají postupový ambicemi, o čemž svědčí fakt, že v letní přestávce svůj tým notně posílili, a i v přípravných a pohárových zápasech se jim dařilo. V hostující základní jedenáctce se představili novicové Jan Carda a Filip Štěpánek. Tadeáš Sedlák pak vyběhl do druhého poločasu. Kapličtí v letní přestávce posílili trenérský tým. Duo Zbyněk Ginzel a Tomáš Vávra doplnil Petr Rehberger. V základní sestavě domácí byla oproti jaru dvě nová jména. Z Rakouska se do mateřského klubu vrátil Marek Hami a druhým nováčkem byl odchovanec Artur Goretki, který se do kaplického dresu vrátil po devíti letech.

Zápas se hrál před parádní diváckou návštěvou, kdy si cestu na stadion našlo na šest stovek příznivců fotbalu. A ti viděli kvalitní podívanou. Domácí, vědomi si síly soupeře, hráli především ze zajištěné obrany. Dařilo se jim eliminovat největší útočné zbraně soupeře. Hosté měli sice opticky míč častěji pod svou kontrolou, ale proti dobře fungujícímu týmu spartakovců se prosazovali jen velice ztěžka. V 9. minutě se po rohovém kopu Jansy dostal k hlavičce kapitán Štifter, ale netrefil míč ideálně a ten do bezpečí uklidil Pál. V 17. minutě Štifter našel na pravé straně rozběhnutého Tesaře, který se dostal do vápna, ale střelou na bližší tyč svatyni Spartaku minul. Skóre se změnilo v minutě 22. a do vedení se dostali z čista jasna Kapličtí. Na levé straně dostal dostatek prostoru k centru Vaniš, jeho centr nejprve tečoval Pecha, což ještě fatální pro hosty nebylo a míč by skončil v náruči gólmana Jirkala, jenomže těsně před ním do centru vložil hlavu bránící Patrik Fical, jenž umístil míč nešťastně do vlastní sítě – 1:0. Inkasovaný gól hosty zaskočil. Po půlhodině hry zaútočili Kapličtí, od Pulce se přes Goretkiho míč dostal na levé straně k Vanišovi, se střelou po zemi si Jirkal bez problémů poradil. Mnohem více se hostující gólman zapotil o šest minut později. Divoký poslal přesný pas za hostující obranu, do vápna si to z pravé strany namířil Goretki, pálil na bližší tyč pod břevno, Jirkal skvělým zákrokem svůj tým podržel. Až poté se o slovo přihlásili i hosté. Ve 41. minutě se za vápnem dostal k odraženému míči Carda, bez přípravy vyslal pohotovou přízemní ránu, gólman Říha míč dokázal vytěsnit na tyč. Kráce na to po Cardově centru hlavičkoval Urazil, ale balón poslal vysoko nad bránu Spartaku. V samotném závěru prvního poločasu se připomněli domácí, z pravé strany pronikl do vápna Fučík, ale dobře vyběhnutého Jirkala překonat nedokázal.

Druhý poločas se odehrával v obdobném duchu jako první dějství. Hosté měli míč častěji na kopačkách, Kapličtí do puntíku plnili taktické pokyny a drželi soupeře na uzdě. Tak jako v prvním dějství udeřili náhle domácí, prosadili se po změně stran hosté. Z první vážnější možnosti druhé půle se jim podařilo vyrovnat. V 63. minutě si za obranu naběhl Michael Tesař, vpravo ve vápně se dostal k zakončení a šťastnou trefou se mu podařilo překonat brankáře Říhu – 1:1. Bylo srovnáno, a to i na šťastné góly. Z vyrovnání se favorit příliš dlouho neradoval. Hned v následující minutě si Jirkal ještě poradil s přízemní ranou Hamiho. O pár minut později si spartakovci vzali vedení zpět na svou stranu. Divoký prodloužil míč na Artura Goretkiho, který si navedl míč na střelu, a povedenou křížnou střelou do horní poloviny branky rozjásal kaplické příznivce podruhé – 2:1. Hosté se museli více tlačit do ofenzivy. Za další tři minuty je mohli spartakovci vytrestat třetím gólem. Po brejkové situaci Goretki našel ve vápně zcela volného Martina Pulce, který byl v stoprocentní příležitosti, ale při zpracování dostal k domácí smůle křeče do nohou a podle toho vypadalo i zakončení, které skončilo vedle hostující brány. V 76. minutě se do zakončení dostal nejnebezpečnější hostující Michael Tesař, mířil tvrdě pod břevno, Říha dokázal jeho pokus vytáhnout na rohový kop. Kapličtí mohli záhy trestat. Nowak ideální přihrávkou našel za obranou nabíhajícího Goretkiho, křížné zakončení po zemi se do brány těsně nevešlo. Hosté ve snaze o vyrovnání posílali do útočení další a další hráče, hosté prahli po vyrovnávací brance, ale Kapličtí srdnatě odolávali a soupeře do nebezpečných zakončení nepouštěli. V 89. minutě nastřelil z pravé strany míč do vápna Carda, na přízemní prudký centr skluzující František Kouba nedosáhl. Kapličtí jednobrankový náskok uhájili i v šestiminutovém nastavení a do nové sezony tak vstoupili velmi ceněnou výhrou.

"Zápas s Dolním Dvořištěm jsme zvládli jak se říká do puntíku. Kluci zápas odmakali a plnili do puntíku stanovenou taktiku, jak zvládnout tak těžký zápas s houževnatým soupeřem, jakým je Dolní Dvořiště. Soupeř byl silnější na balonu,ale my byli dobře připraveni. Hráli jsme v bloku a vyráželi do protiútoku. Na šance jsme také vyhráli, troufnu si říct 4-1, dvě jsme proměnili a zaslouženě vyhráli před krásnou domácí kulisou. A za to jim patří velký dik, jak nás podporovali. Děkujeme. Sezona je ale teprve na začátku takže neusnout na vavřínech. Chválim celý tým, jak se připravil na tak těžký zapas. Děkuji všem a smekám před klukama co na hřišti předvedli. A taky předsedovi Jardovi Kučerovi moc děkuju za tu práci a parádu kolem. Neskutečný zážitek, děkujeme," dodal k utkání domácí trenér Zbyněk Ginzel.

"Gratuluji domacim. Byli dobře připraveni. My se teď musíme připravit na Zlatku," dodal hostující trenér Štefan Bršťák.