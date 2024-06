/FOTOGALERIE/ V pátečním podvečeru přivítali kapličtí fotbalisté na svém pažitu poslední tým tabulky z Hrdějovic. Ten v prvním poločase kousal, po změně stran již kralovali domácí.

Fotbalová I.A třída: Spartak Kaplice - Slavoj Hrdějovice 4:0 (1:0). | Foto: Libor Granec

Spartak Kaplice - Slavoj Hrdějjovice 4:0 (1:0)

Branky: 37. a 47. (PK) M. Pulec, 65. a 89. L. Fučík. ŽK: 1:0 (Vaniš). Rozhodčí: Izugrafov - Tupý, Hnilička.

Fotbalisté Spartaku Kaplice chtěli navázat na výhru nad Prachaticemi, což se jim podařilo. V posledních kolech předvádějí kvalitní kombinační fotbal, který se musí divákům líbit. Výhrou nad Hrdějovicemi se minimálně do nedělního večera dostali na páté místo tabulky před Vodňany. Ty navíc hrají na hřišti lídra ve Strunkovicích.

Hráči hostujícího Slavoje začali utkání poměrně aktivněji. Výsledkem toho byla 14. minuta, kdy si vybojovali přímý kop z celkem dobré střelecké pozice. K balónu se postavil Tressl, vyslal tvrdou ránu, kterou neméně povedeným zákrokem dokázal gólman Říha vytáhnout na rohový kop. S přibývajícím časem se měli míč častěji na svých kopačkách spartakovci a také se daleko víc dostávali do nebezpečných pozic a zakončení. V tomto směru byl nejaktivnější zkušený Martin Pulec. Jeho střelu dokázal ve 20. minutě gólman Nechvátal vyrazit. O chvíli později po spolupráci Divokého s Fučíkem byl v šanci Martin Pulec, branku soupeře bohužel minul. Ve 25. minutě zahrával rohový kop z levé strany Divoký, Fučík přihrál míč Martinu Pulcovi, který měl vedoucí gól na své kopačce, ale po teči bránícího soupeře míč těsně minul levou tyč. Po půlhodině hry měli domácí další možnost. Pulec posunul míč Fučíkovi, ten prostrčil míč do vápna Janu Česákovi, gólman Nechvátala včas vyběhl a kaplický hráč jej zblízka překonat nedokázal. Vzdor hostů Kapličtí zlomili osm minut před koncem prvního poločasu. Jan Česák našel na hranici velkého vápna vpravo zcela volného Martina Pulce, který prokázal svou chytrost a gólmana Nechvátala překonal elegantním padáčkem – 1:0. Krátce před odchodem do kabin spartakovci zahrozili ještě jednou. Po rohovém kopu Vaniše hlavičkoval těsně mimo Jan Česák.

Pokud hosté pomýšleli ve druhém dějství s výsledkem ještě něco udělat, tak jejich ambice vzaly rychle za své. Časomíra ukrojila sotva minutu, když v rohu velkého vápna u brankové čáry fauloval kapitán Kukačka Divokého a pískala se penalta. Míč si postavil Martin Pulec, brankář Nechvátal stranu vystihl, na balón si sáhl, ten však přesto skončil v síti a spartakovci odskočili na rozdíl dvou branek – 2:0. V 53. minutě měl dobrou střeleckou parketu mladý Nowak, mířil však jen do prostoru, kde byl připravený gólman Nechvátal. Hosté zahrozili po dlouhé době v 56. minutě střetnutí. Měli výhodu standardní situace z pravé strany. Centr do šestnáctky poslal Tressl, nepokrytý Studnička hlavičkoval mimo branku Spartaku. Hostující brankář kryl střelu Jana Česáka, po hodině hry si pohlídal i přízemní ránu Pastiera. O chvíli později Divoký uvolnil do tutové šance Fučíka, ten z pravé strany ranou na bližší tyč Nechvátala neprostřelil. Za další tři minuty Kapličtí třetí gól přidali. Dobře zakombinovali na polovině hřiště, Štrbačka posunul míč Behmanovi, který kolmicí oslovil rozběhnutého Lukáše Fučíka, který pronikl do vápna, kličkou oklamal vybíhajícího Nechvátala a následně poslal míč do odkryté svatyně Hrdějovic – 3:0. Bylo rozhodnuto, zápas se dohrával v poměrně poklidném tempu. Deset minut před koncem si Nowak vyměnil míč s Fučíkem, střelou poslal balón je do gólmana Nechvátala. Minutu před koncem Kapličtí čtvrtým gólem pojistili svou výhru, a navíc tím potvrdili osud Hrdějovic, které neopustí poslední místo tabulky a po roce se vrací do oblastní I. B třídy. Vaniš na levé straně vysunul Lukáše Fučíka, který se opět řítil sám na gólmana, překonal jej opět kličkou a pohodlně přidal svůj druhý gól v zápase – 4:0.

"Zápas s Hrdějovicemi jsme zvládli na výbornou. Začátek zápasu však nebyl podle mojich představ. Mysleli jsme si, že to přijde samo, když hrajeme s posledním týmem tabulky. A ejhle, prvních dvacet minut byly Hrdějovice naprosto vyrovnaným soupeřem. Až po krásném gólu Pulce jsme začali hrát a soupeř nám již nestíhal. Tentokrát sedl zápas Fučíkovi. Jsem rád, že jsme třetí utkání v řadě zvládli s nulou vzadu," hodnotil duel kaplický trenér Zbyněk Ginzel a dodal: "Teď nás čeká v dalším kole derby v Dolním Dvořišti, na které se musíme pořádně připravit."

Autor: Libor Granec