TJ Spartak Kaplice – FC ZNAKON Sousedovice 2:1 (1:0)

Branky: 21. Goretki, 50. Gutheis – 54. Sládek. ŽK 1:4 (Divoký – Fábera, Doležal, Marcinko, Sládek). Rozhodčí Votava – Valeš, Jelínek. Diváků: 218.

Sestavy - Kaplice: F. Říha – Pál (78. Kuchař), M. Hami, Behman (71. J. Smolen), Pastier, Divoký, Nowak, M. Pulec (37. Vaniš), Goretki (85. Hranchak), Fučík (65. O. Říha), Gutheis. Sousedovice: Martínek – Hrach, Šimek, Marcinko, Vaněček, Doležal (86. T. Glazunov), Fábera, Petráň, Kešner (65. Marek), Sládek, Prajzler.

Od úvodních minut měli míč častěji na svých kopačkách domácí fotbalisté. Ve čtvrté minutě Divoký přesnou přihrávkou našel na levé straně Gutheise, který si navedl balón na střelu, ale s přízemním pokusem si brankář Martínek bez větších problémů poradil. O chvíli později centroval z pravé strany Divoký, v gólové pozici našel před brankou Goretkiho, který však střelou z první poslal balón vysoko nad sousedovickou svatyni. Hosté se poprvé vážněji o slovo přihlásili ve 12. minutě, kdy se dostali do protiútoku do otevřenější domácí obrany. Po pravé straně zatáhl balón Prajzler, přihrávkou po zemi našel svého kapitána Hracha, který z hranice velkého vápna mířil nad branku Spartaku. Bezbrankový stav se měnil ve 21. minutě. Gutheis křížným pasem našel rozběhnutého Fučíka, který se dostal až na hranici hostující šestnáctky, od něj se k míči dostal Artur Goretki, který prudkou přízemní křížnou ranou poslal míč za Martínkova záda – 1:0. I po vstřelení vedoucí branky se častěji do zakončení dostávali fotbalisté kaplického Spartaku. Slibnou možnost k navýšení vedení měli ve 35. minutě střetnutí, ale Pulec svou šanci prováhal, následně míč posunul Divokému, který však poslal míč vysoko nad bránu soupeře. O chvíli později se na pravé straně dokázal uvolnit Goretki, protáhl se až do střelecké pozice, proti střele po zemi zasáhl gólman Sousedovic Martínek reflexivně nohou. To domácí gólman Říha v prvním poločase příliš práce neměl. Pozorný musel být až tři minuty před pauzou, kdy se zpoza vápna odhodlal Šimek, táhlou přízemní ránu kaplický gólman dokázal nadvakrát zkrotit ve svých rukavicích. Vzápětí na druhé straně Divoký kolmou přihrávkou oslovil střídajícího Vaniše, který se zleva dostal do vápna, pálil po zemi na bližší tyč, Martínek míč dokázal vyrazit na rohový kop.

Druhé dějství začali Kapličtí na výbornou. Po pěti minutách hry se jim totiž podařilo náskok zvýšit. Na levé straně se zmocnil míče Vaniš, zatáhl jej po lajně, přesným centrem našel ve vápně Petra Gutheise, který se dokázal uvolnit a střelou po zemi překonal Martínka – 2:0. Z dvoubrankového náskoku se Kapličtí radovali pouhé čtyři minuty. Po autovém vhazování se ve vápně do šance dostal Prajzler, toho dokázal ještě Říha vychytat, ale dorážka Přemka Sládka skončila v síti – 2:1. Houževnatí hosté se nehodlali smířit s nepříznivým vývojem, ale góly mohli přidat spíše domácí. V 62. minutě po rozehrávce rohového kopu nakrátko pálil z levé strany tvrdě pod břevno Divoký, Martínek dokázal míč vyboxovat na další roh. O několik minut později měli domácí výhodu trestného kopu. Centr do vápna poslal Divoký, hlavička Hamiho postrádala gólové parametry, a tak míč skončil u připraveného brankáře. Klidný závěr si Kapličtí mohli zajistit v 72. minutě, kdy měli loženou příležitost na třetí gól. Divoký našel na pravé straně rozběhnutého Gutheise, který v gólové pozici našel před brankou Goretkiho, který však sousedovickou branku pouze přestřelil. Hosté se s přibývajícími minutami snažili smazat jednogólové manko, ale Kapličtí je do vážnějšího zakončení nepustili. Svůj jednobrankový náskok si pohlídali až do závěrečného hvizdu a do tabulky si připsali tříbodový zisk.

Autor: Libor Granec