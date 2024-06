/FOTOGALERIE/ V sobotním odpoledni uzavřeli letošní sezonu fotbalisté Kaplice domácím střetnutím s Vimperkem. Hosté se představili v mladé sestavě, vždyť nejstarším hráčem základní sestavy byl sedmadvacetiletý kapitán Jan Čech. Do sestavy domácí se vrátili v minulém utkání absentující Říha, Divoký a Daniel. Chyběl naopak středopolař Martin Pulec.

Fotbalová I.A: Kaplice - Vimperk 4:1 (2:0). | Foto: Libor Granec

TJ Spartak Kaplice – TJ Šumavan Vimperk 4:1 (2:0)

Branky: 12. Fučík 34. Daniel pen., 56. Nowak, 84. Vaniš – 61. Benda. ŽK: 2:2 (Štrbačka, Nowak – Formánek, Vintr). Rozhodčí Pravda – Hrušková, Braťka. Diváků: 124.

Sestavy - Kaplice: F. Říha – Pál, Čutka (52. Ješina), Pastier, Daniel (75. Schneider), Nowak, Jan Česák, Divoký, Vaniš, Fučík (64. J. Smolen), Štrbačka (64. Gondek). Vimperk: Osvald – Formánek, Čech, Kliment, Vavřík, Kubačka (59. Toman), Vintr, Rod, Sova, Benda (79. Císař), Pasecký.

V zápase se hrálo takříkajíc jen o čest. Od úvodních minut měli míč častěji na svých kopačkách domácí fotbalisté. Ti se také už ve 12. minutě dokázali prosadit v koncovce. Z pravé strany centroval míč do vápna Vaniš, gólman Osvald polovysoký centr dokázal vyrazit, ale bráncíí spoluhráči nepohlídali Lukáše Fučíka, který tečovanou přízemní střelou poslal spartakovce do vedení – 1:0. Ve 21. minutě domácí rozehráli rohový kop nakrátko, z levé strany pálil tvrdě Divoký, Osvald dokázal jeho ránu vyrazit. O několik minut později sehráli domácí povedenou kombinaci, na jejímž konci byla zpětná Vanišova přihrávka na Divokého, střela měla gólové parametry, ale díky teči bránící kapitána Čecha skončil míč mimo tři vimperské tyče. Po půlhodině hry hostující gólman Osvald zkrotil ve svých rukavicích střelecký pokus Nowaka. Ve 34. minutě při další útočné akci domácích fotbalistů pronikl do vápna Štrbačka, když se již chystal k zakončení, byl zezadu přistrčen bránícím Rodem a pískala se penalta. K jejímu provedení si míč postavil kapitán Robert Daniel a s přehledem nabídnutou příležitost přetavil v druhý gól spartakovců – 2:0. O chvíli později další povedená kombinace domácích. Štrbačka našel v gólové pozici Fučíka, ten poslal míč jen do brnakáře Osvalda a následné zakončení Nowaka se díky bránícímu Formánkovi do branky nedostalo. Hosté poprvé vážněji zahrozili až tři minuty před přestávkou. Po rohovém kopu na první tyč zasáhl dobře gólman Říha.

Ani po změně stran se obraz hry příliš nezměnil. Po sedmi minutách hry Fučík vystihl rozehrávku soupeře, v gólové pozici našel Divokého, který však zblízka vyběhnutého Osvalda překonat nedokázal. Netrvalo dlouho a Kapličtí se třetího gólu dočkali. Přetažený centr z pravé strany si ve vápně našel Vaniš, zpětnou přihrávkou našel Tomáše Nowaka, který se dokázal uvolnit a přízemní střelou prostřelil Osvalda – 3:0. Netrvalo dlouho a z gólu se radovali i Vimperští. Využili zaváhání brankáře Říhy, který za vápnem poslal míč do napadajícího Paseckého a Petr Benda posla míč po zemi do opuštěné domácí svatyně – 3:1. Hned v následující minutě mohl domácím vrátit tříbrankový náskok Daniel, ale z pravé strany Osvalda nepřekonal a Česák následně poslal míč vysoko nad bránu. V polovině druhého dějství se ke střele dostal znovu Jan Česák, přízemní křížná střela branku soupeře minula. Krátce na to dlouhý balón propadl domácí obranou a do šance se dostal z pravé strany Pasecký, mířil na bližší tyč, a i když by míč asi branku minul, Říha zakročil a vyrazil na rohový kop. Pak pokoušel střelecké štěstí vimperský Rod, ale brána Spartaku mu byla malá. Na druhé straně Gondek našel za obranou Vaniše, následovala zpětná přihrávka na Pastiera, ten v dobré pozici střílel slabě po zemi do míst, kde byl připravený hostující gólman. Stejný hráč se pak o několik minut později prodral vimperskou obranou až do gólové pozice, vysoko však přestřelil. Poté si brankář Osvald poradil s nepříjemnou střelou Smolena, kterou dokázal vyrazit na rohový kop. Šest minut před koncem se u pravého rohového praporku zmocnil míče Divoký, protáhl se do vápna, přihrávkou na zadní tyči našel Jakuba Vaniše, který se za pět minut dvanáct, přesněji řečeno za šest minut devadesát, dočkal premiérové trefy v tomto soutěžním ročníku – 4:1. V poslední minutě ještě na hranici vápna měl dostatek času a prostoru k zakončení střídající Schneider, ale jakoby se své možnosti zalekl a střela postrádala větší razanci i přesnost. Poslední utkání sezóny Kapličtí proti Vimperku zvládli herně i výsledkově.

"Poslední zápas sezony jsme zvládli na výbornou. Troufnu si říci, že jsme byli po celé utkáí lepším týmem a zaslouženě vyhráli. Nyní si dáme měsíc odpočinku a 16. července se do toho opět zakousneme. Díky všem za maximální úsilí, díky hráčům i celému výboru kaplického otbalu," doplnil trenér Zbyněk Ginzel.

Autor: Libor Granec