Uplynulý ročník A skupiny fotbalové I.A třídy suverénně ovládl celek Blaníku Strunkovice nad Blanicí a po zásluze postoupil do krajského přeboru. Opačým směrem do I.B třídy zamířily poslední dva celky Slavoj Hrdějovice a FK Borek. Tím však výčet celků, které oproti minulé sezoně v nové sestavě chybí, nekončí. Do skupiny B se stěhuje SK Planá.

Z krajského přeboru nakonec spadl pouze Jankov a zařazen je do skupiny A. Z I.B tříd postupují suverénní vítězové skupiny A SK Lhenice a skupiny B Sokol Bavorov. Sestavu pro další sezonu však posílí ještě Otava Katovce, která sem dobrovolně přechází z divize. A to je ten důvod, proč se Planá stěhuje do vedlejší skupiny. "Počítali jsme dojezdové kilometry Jankova, Plané a Kemenného Újezda k týmům z B skupiny a s nejkrajší vzdáleností vyšla Planá. Proto se stěhuje do béčka," doplnil k přesunu předseda KFS Jihočeského kraje Tomáš Pintér.

Největší zastoupení ve skupině A tak má Strakonicko. K Vodňanům, Sousedovicím a Blatné přibyly celky Bavorova a Katovic. Stejně jako v předchozí sezoně zde má čtyři celky Prachaticko. K Vimperku, Čkyni a Tatranu Prachatice místo postupujících Strunkovic přibyl celek ze Lhenic. Sestava týmů z Českokrumlovska zůstvá stejná - Zlatá Koruna, Dolní Dvořiště, Kaplice. Čtrnáctku pak doplní celky Jankova a Kamenného Újezda z Českobdějovicka.