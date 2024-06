/FOTOGALERIE/ Šlágrem kola I.A třídy mladších žáků byl duel v tabulce první rezervy českobudějovického SKP a kaplického Spartaku. Na podzim v Kaplici zvítězili po penaltovém rozstřelu Kapličtí. Zápas o první místo chtěli domácí zvládnout, o čemž svědčí i fakt, že na utkání do Bavorovic dorazilo celkem 11 hráčů, kteří hráli od deseti hodin na hřišti SKP v divizi proti pražskému Braníku.

I.A mladší žáci: SKP ČB B - Spartak Kaplice 3:6 (1:1). | Foto: Libor Granec

SKP České Budějovice B – TJ Spartak Kaplice 3:6 (1:1)

Branky: 27. Pícha, 38. Perina, 69. Mugrauer – 20., 37., 60., 65. F. Draxler, 45. D. Štěpánek, 55. Pilný.

Sestavy - SKP ČB B: Kalus – Mrázek, Cepek, Dráb, Horčička, Mugrauer, Nejedlý, Babouček, Huitema, Pánek, Perina, Pícha, Pintér, Ježek, Khorolets, Macoun, Průša, Brož. Kaplice: Greschner – D. Janda, Vošický, F. Draxler, Nguyen, Lukš, Pilný, Smiga, Šubarda, D. Štěpánek, Kopecký, Nekužová, Hladík.

První poločas byl více bojovný, k čemuž rozhodně přispělo i nevlídné počasí, kdy hřiště bičovaly provazy vody. Na gól se čekalo až do 20. minuty. Kapitán hostů František Draxler si narazil míč se Smigou a přízemní střelou ke vzdálenější tyči překonal brankáře Kaluse – 0:1. Do kabin se šlo za nerozhodného stavu, když se o vyrovnání postaral Adam Pícha – 1:1.

Po změně stran se počasí umoudřilo, deště ubylo a naopak přibylo herní kvality. Byl k vidění kvalitní fotbal s řadou pěkných akcí na obou stranách. Po dvou minutách hry se hosté vrátili do vedení, když Vošický vypracoval gólovku pro Františka Draxlera, který zblízka pohodlně skóroval – 1:2. Bohužel, prakticky z protiútoku bylo znovu vyrovnáno, když střídající brankářku Nekužovou prostřelil Jan Perina – 2:2. Kapličtí ale sehráli povedené utkání, prahli uspět, makali jeden za druhého, hráli kolektivně, a to slavilo úspěch. Domácí sice díky většímu počtu hráčů protáčeli sestavu, přesto bylo vidět, že po předchozím divizním utkání jim viditelně docházelx síly. Ve 45. minutě si to středem hřiště namířil před branku obránce David Štěpánek, nikdo jej nedokázal zastavit a byl z toho gól na 2:3. Domácí pak za nepříznivého stavu hráli v obraně na riziko a hosté volného prostoru dokázali využívat. V 55. minutě v přečíslení dvou proti jednomu Vošický ideálně uvolnil Vojtěcha Pilného – 2:4. Když pak o pět minut později František Draxler zkompletoval svůj hattrick, byla to i třetí gólová přihrávka pro Vošického – 2:5. Kaplický kapitán se prosadil i o několik minut později, a to už vedl kaplický Spartak rozdílem čtyř branek – 2:6. Poslední slovo měli sice domácí, ale minutu před koncem jen mírnili svou porážku. Brankářku Nekužovou překonal David Mugrauer – 3:6.

Závěrečný hvizd, který se nedlouho poté ozval odšpuntoval kaplickou radost. Kapličtí utkání o první místo zvládli, svého hostitele v tabulce předskočili a první místo budou hájit v posledním kole doma proti celku Čtyř Dvorů.

Autor: Libor Granec