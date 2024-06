/FOTOGALERIE/ Na záblatském pažitu se hrálo utkání posledního kola A skupiny I.A třídy mezi Tatranem Prachatice a Zlatou Korunou. Fanoušci viděli dobrý fotbal a k tomu šest branek.

Na začátku sezony Zlatá Koruna porazila Prachatice 3:0 (na snímku), odveta skončila 3:3. | Foto: Deník/Vladimír Klíma

Tatran Prachatice - Zlatá Koruna 3:3 (0:0)

Branky: 56. A. Srch, 61. J. Luňáček, 88. Jak. Rauscher - 67. V. Beránek, 79. M. Král, 90. F. Persán. ŽK: 4:2 (Jak. Rauscher, Balica, Trost, Kováč - Beránek, Persán). Rozhodčí: Písek - Bartůněk, Marek.

Josef Hopfinger, asistent trenéra Prachatic: "Byl to výborný zápas. Již v prvním poločase tam bylo plno šancí a my jich měli o trochu více. Bohužel, opět bez využití, což nás provází celou sezonu. Soupeř tam měl jednu dobrou střelu z vápna, kterou Coufal chytil. Ve druhé půli to vypadalo opticky podobně, ale začalo to tam padat. Dali jsme první gól střelou za vápnem, pro gólmana to bylo hodně těžké. Druhý jsme přidali po standardce a vedli 2:0. Pak jsme si však nepohlídali centr a soupeř snížil. Za stavu 2:1 jsme šli dva sami na gólmana, nedali a okamžitě z protiútoku inkasovali na 2:2. Ještě se nám podařilo tři minuty před koncem dát třetí gól, ale soupeř z poslední standardky zápasu vyrovnal. Pro nás smolná remíza, ale kluky musím pochválit, že to odmakali, až je chytaly křeče. Měli jsme i dost mladou sestavu a kluci se s tím poprali dobře. Za nás spokojenost."

Zlatá Koruna žila oslavami výborných výsledků místní fotbalové mládeže

Václav Domin, trenér Zlaté Koruny: "Nakonec jsme dali dohromady dobrou sestavu, jen jsme nemohli střídat. Ale je konec sezony a tam se to stane. Utkání bylo pěkné pro diváky, padlo šest branek, bylo tam plno daších šancí. Bylo to fotbalové, z naší strany napětí až do konce. Prachatice mají mladý tým, šikovné kluky. Byl to zajímavý fotbal. Šanci dostali kluci, kteří většinou nehrají celých devadesát minut. Sezonu jsme zakončili se vztyčeou hlavou a užili si pak dokopnou."