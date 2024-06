/FOTOGALERIE/ V posledním utkání sezony hostili Kapličtí starší žáci ve fotbalové I.A třídě soupeře z českobudějovického „Čtyráku“. Tabulkové postavení favorizovalo domácí. Jenomže ke zraněné brankářské jedničce Bicanovi a nemocným Jankovi s Phamem se po sobotním utkání dorostu přidala dvojice Krátký - Mrenica, kteří si při pádech na zem zlomili ruku. A protože mladší žáky čekal zápas o první místo, doplnili tým hráči ze žákovské rezervy. V brance potřetí v řadě zaskakoval Lüftner, v základní sestavě se tak nečekaně objevili i Růžička, Burda a Výlet.

TJ Spartak Kaplice – SK Čtyři Dvory 3:2 (1:2)

Branky: 55., 61. Mulač, 19. Tafallari – 26. Vejčík, 36. Bendík. ŽK: 2:0 (Tafallari, T. Klícha). Rozhodčí: R. Novák – Nekuža (N), Stingl (N).

Sestavy - Kaplice: Lüftner – Růžička, P. Kučera, Mulač, Burda, Klinger, Gabriel, Tafallari, Kubeš, T. Klícha, T. Výlet. Střídali: Greschner, M. Koschant, Kopecký, Köse. Čt. Dvory: Kutil – Šimšík, Vejčík, Beer, Raušer, M. Pilný, Trávníček, Bendík, Blažek, Černý, Halas. Střídali: Tomka, Zhukov, Prokeš, Roshkanyuk, Blicha.

První šanci otevřít skóre měli hosté. Ve druhé minutě Lüftner vychytal zblízka zakončujícího Trávníčka a při dorážce Vejčíka jej zachránilo břevno. Na druhé straně se do šance protáhl Tafallari, ale křížný pokus se mezi třityče nevešel. V osmé minutě se k hlavičce dostal čtyřdvorský Vejčík, mířil však mimo. Na druhé straně si gólman Kutil nadvakrát poradil se střelou Tafallariho. Bezbrankový stav se měnil v 19. minutě. Až před brankáře se proháčkoval Adrian Tafallari a střelou po zemi k tyči překonal Kutila – 1:0. To už domácí hráli bez dalšího zraněného, když do nemocnice na rentgen putoval se zraněným ramenem Burda. Ve 26. minutě se hosté dočkali vyrovnání a byla to šťastná trefa. Rohový kop zahrával Ondřej Vejčík a bránící hráč poslal míč nešťastně do vlastní branky – 1:1. O chvíli později mohl být dokonán obrat. Gól na noze měl kapitán Matyáš Pilný, ale Lüftner konečky prstů míč vytáhl na břevno. Na druhé straně pálil mimo Tafallari. Pak měli Kapličtí dvě příležitosti jít do vedení. Tafallari uvolnil Kubeše, ale ten nedokázal překonat vybíhajícího Kutila. Krátce nato Růžička přesnou komou přihrávkou našel Tafallariho, který se dokázal uvolnit, ale branku soupeře minul. A přišel trest. Za kaplickou obranu si naběhl kapitán Pilný a po jeho akci vsítil druhý gól hostů dorážející Petr Bendík – 1:2.

Hned v první minutě druhé půli Mulač, který se z obrany vysunul do útoku, připravil gólovku Výletovi, ten svou šanci však prováhal. Po následném rohovém kopu po odraženém míči branku přestřelil Klícha. Ve 48. minutě gólman Kutil vytáhl na rohový kop střelu Tafallariho. O chvíli později souboj stejných hráčů, opět vítězně pro hostujícího gólmana. Za aktivní hru ve druhém poločase byli Kapličtí odměněni. V 55. minutě Klinger parádní kolmou přihrávkou vyslal do samostatného úniku Jiřího Mulače, který si v koncovce počínal na výbornou – 2:2. Po hodině hry se po rohovém kopu dostal k odraženému míči kapitán Kučera, jeho střela lehce olízla břevno hostující svatyně. Hned v následující minutě šli Kapličtí do vedení. Po ideální přihrávce Tafallariho byl v koncovce důrazný Jiří Mulač, který nadvakrát míč dopravil za brankovou čáru – 3:2. Až poté se do vážnějšího zakončení ve druhé půli dostali i hosté, ale kapitán Pilný mířil pouze nad bránu. Pak mohli spartakovci dvakrát odskočit. Své stoprocentní příležitosti však nedokázali proměnit Mulač a Tafallari. V 73. minutě mířil nad branku Spartaku z přímého kopu Černý. Vzápětí pálil nebezpečně Beer, Lüftner svůj tým podržel. Dvě minuty před koncem měl vyrovnání na kopačce Prokeš, ale mířil je do dobře postaveného kaplického brankáře. V zajímavém utkání s velkým množstvím zakončení před oběma brankami, byli nakonec o gól šťastnější Kapličtí.

