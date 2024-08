FK Vodňany – TJ Spartak Kaplice 0:4 (0:2)

Branky: 22. Pastier, 41. Divoký, 78. Goretki, 85. Hranchak. ŽK: 3:1 (Iljushkin, Jar. Rauscher, Kukla – Nowak). Rozhodčí: Valeš – Písek, Picka. Diváků: 80.

Sestavy - Vodňany: Budín – Hudák, Brož, Protsiuk (81. Bielkov), Iljushkin (66. Tlapa), Volmut, Jar. Rauscher, Moravec, Kukla, Klucký, Marek. Kaplice: F. Říha – Pál, M. Hami, Behman (73. J. Smolen), Pastier, Divoký, Nowak, M. Pulec (83. O. Říha), Goretki, Fučík (61. Štrbačka), Gutheis (79. Hranchak).

Do zápasu lépe vstoupili hosté, když se dostali i k několika rohovým kopům. Po jednom z nich a centru Pulce hlavičkoval na přední tyči v dobré pozici nad branku navrátilec do kaplického dresu Petr Gutheis. V šesté minutě další možnost pro hosty. Pastier ideální přihrávkou našel za obranou Fučíka, svůj tým při stoprocentní příležitosti soupeře podržel gólman Budín. Domácí zahrozili až po čtvrthodině hry, a to díky standardní situaci. Po centrovaném míči z levé strany hlavičkoval v dobré pozici nepřesně zkušený Brož. Jinak ale domácí v prvním poločase hráli hodně zatažení, míč měli častěji na svých kopačkách hostující hráči. V následujících minutách Goretki dvakrát před vápnem našel své spoluhráče. V prvním případě zakončoval po zemi Nowak, Budín pohodlně míč lapil, a stejně si počínal o pár minut později s obdobným střeleckým pokusem Gutheise. Ve 22. minutě se skóre měnilo a do vedení šli zaslouženě Kapličtí. Gólman Říha poslal přesný pas do křídla, nabíhající Erik Pastier se ideálním zpracováním dostal za záda svých strážců, pronikl do vápna a křížnou přízemní střelou poslal hosty do vedení – 0:1. Po půlhodině hry kaplický Nowak před vápnem posunul míč Pulcovi, střela z osmnácti metrů skončila nad vodňanskou svatyní. Čtyři minuty před odchodem do kabin se hosté prosadili gólově podruhé. Středem hřiště si to do vápna namířil Gutheis, proháčkoval se přes několik soupeřů, ten poslední mu vystavil stopku, ve vápně se ale k míči dostal Jiří Divoký a křížnou přízemní střelou prostřelil brankáře Budína – 0:2. V úplném závěru první půle se pak k přímému kopu postavil Nowak, mířil pod břevno, Budín jeho ránu s obtížemi dokázal vyrazit.

Po změně stran se obraz hry změnil. Domácí začali být v útočení více odvážní a hosté se s tím dlouho nedokázali vyrovnat. V 56. minutě měl po trestném kopu Kukly z levé strany na hlavě snížení Brož, gólman Říha byl ale pozorný. Vzápětí hosté chybovali při rozehrávce a do gólové šance se do vápna dostával Marek, ale v poslední chvíli jej dokázal zablokovat obranným skluzem Nowak. Hosté se ve druhém poločase do vážnějšího zakončení dostali až v 67. minutě. Trestný kop z pravé strany zahrával Pulec, přesným pasem našel zcela osamoceného Štrbačku, ten však v gólové pozici hlavičkoval mimo. Nedlouho poté vybojoval na pravé straně míč Divoký, pronikl do vápna, přízemní křížnou přihrávkou hledal na zadní tyči nabíhajícího Štrbačku, ten však na balón těsně nedosáhl. V 73. minutě mohli domácí závěr zápasu ještě zdramatizovat. Hosté byli nedůrazní ve vlastní šestnáctce, ke střele se dostal Moravec, křížný pokus z dobré palebné pozice těsně minul hostující svatyni. Hosté definitivně zlomili odpor domácích dvanáct minut před koncem. Gutheis křížným pasem oslovil Artura Goretkiho, ten měl na levé straně dostatek prostoru, navedl si balón na střelu a na ránu z hranice velkého vápna Budín nedosáhl – 0:3. V 84 minutě Nowak přesnou přihrávkou oslovil střídajícího Ondřeje Říhu, který se zprava dostal až před brankáře, ve vyložené šanci jej však prostřelit nedokázal. Vzápětí Nowak přesným pasem našel za domácí obranou Oleksandra Hranchaka, který prakticky z poloviny hřiště pádil sám na branku a v koncovce nezaváhal – 0:4. V prvním mistrovském startu za áčko se kaplický dorostence po pěti minutách zapsal do střelecké listiny. Ve zbývajícím čase ještě byly k vidění přímé kopy. Nejprve střílel domácí Brož, gólman Říha si jeho pokus pohlídal. Na druhé straně obdobná situace. Po zemi z „přímáku“ zakončoval Smolen, Budín byl u své pravé tyče včas. Spartakovci si z Vodňan odvezli všechny tři body. Po průběhu druhé půle je pro domácí prohra o čtyři góly asi příliš krutá, ale Kapličtí zvítězili zcela po zásluze.

"Zápas ve Vodňanech jsme zvládli. První poločas jsme byli dominantní ve všech směrech a vyhráli ho 2:0. Druhy poločas jsme prvních 15 minut byli asi ještě v kabině. Soupeř byl lepší na balonu, ale ve hře neškodný, hrozil jen ze standardek. Pak jsme se po gólu na 3:0 zvedli a utkáni dotáhli do vítězného konce. Jsem rád za nulu vzadu," komentoval výhru kaplický trenér Zbyněk Ginzel.

Autor: Libor Granec