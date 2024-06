/FOTOGALERIE/ Kamenný Újezd přijel v předposledním kole A skupiny fotbalové I.A třídy do Zlaté Koruny s cílem vybojovat důležité body pro záchranu. Vyhrát se mu podařilo, otázkou však je, kolik týmu z A tříd nakonec sestoupí…

Fotbalová I.A: Zlatá Koruna - Kamenný Újezd 2:4 (1:2). | Foto: Lukáš Hoďánek

SK Zlatá Koruna - Kamenný Újezd 2:4 (1:2)

Branky: 24. L. Konečný, 49. F. Persán - 18. A. Černý, 33. J. Červonyj, 66. M. Špát, 75. M. Šíma. ŽK: 1:0 (Persán). Rozhodčí: Leiš - Frček, Dunovský.

Ve Zlaté Koruně se před utkáním tak trochu slavilo. K sedmdesátinám se přálo bývalému hráči, předsedovi klubu a kronikáři panu Ďurišovi a na programu byla i jedna rozlučka. Boban Miletić se vrací domů do Srbska a všichni mu popřáli hodně úspěchů.

Po utkání však ve Zlaté Koruně žádné nadšení nevládlo. "Hráli jsme úplnou tužku," začal komentář k utkání trenér Zlaté Koruny Václav Domin a pokračoval: "Vždy, když jsme se dostali do šance a neproměnili ji, tak jsme z protiútoku dostali gól. Zkrátka se takové zápasy stávají. Na úrovni I.A třídy není možné odehrát všechny zápasy v kvalitě a na nás to padlo nyní. Na druhé straně musím pochválit soupeře. Hráli to, co chtěli. Nakopávali to, dřeli, bojovali a výhru si nakonec zasloužili. Dostali jsme dva hloupé góly ze standardek, stačili jsme to srovnat, ale pak šli hosté do brejků a bylo po zápase."

Zlatá Koruna prohrála s Kamenným Újezdem i na podzim. "Je to tak, je to jediný soupeř, se kterým jsme prohráli v sezoně dvakrát. Zlatce Kameňák neseděl ani v I.B třídě. Ale to se stane, je to jen fotbal. V každém případě si užijeme druhé místo. Ještě jedno kolo a konečně přijde pauza," doplnil trenér Domin.