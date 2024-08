SK Zlatá Koruna - Šumavan Vimperk 3:1 (2:0)

Branky: 28. Svoboda, 33. Růžička, 55. Persán - 65. (PK) Benda. ŽK: 1:3 (Svoboda - Žofka, Rod, asistent Uhlík). Rozhodčí: Jarolím - Písek, Juráň. Diváci: 100.

Oba celky částečně pozměnily kádr a čekalo se, jakou hrou se budou prezentovat. Hrál se kvalitní duel, hostující mladíci předváděli dobrý fotbal, na velezkušený domácí celek to však nestačilo.

"Musím vimperské fotbalisty pochválit. Je to mladý, běhavý a snaživý tým. My je porazili víceméně zkušenostmi. Kdyby Růžička trefil třikrát práznou bránu, mohli jsme vyhrát i více, ale to neřeším. Vyhráli jsme, máme důležité tři body. Začátky soutěží jsou velmi těžké," komentoval výhru domácí trenér Václav Domin a pokračoval: "Zpočátku nám to trochu vázlo, protože se nám zranili Kroneisl se Šebelkou, což jsou tahouni středu hřiště. Musel jsem to trochu přeskládat. Prvních dvacet minut soupeř běhal, snažil se nakopávat míče přes obranu, ale zvládli jsme to. Výjimečně se trefil Svoboda a dal důležitý gól. Pak se trefili Růžička a Persán. V posledních dvaceti minutách jsme soupeře přehrávali, přidali dva góly ale sudí nám pískli ofsajdy. Pro mě je důležité, že jsme to zvládli a jedeme příští kolo dál."

Zlatka na úvod sezony zdolala Vimperk. | Video: Zdeněk Formánek

V příštím kole jede Zlatka k derby do Dolního Dvořiště. Spolufavorit soutěže nyní padl v Kaplici. "Já si osobně myslím, že má Kaplice velmi dobrý tým a její výhra pro mne není zase až tk velkým překvapením. Připravíme se na zápas, věřím, že již bude k dispozici Šebelka a uvidíme, jak to zvládneme," hledí již k dalšímu utkání Václav Domin.

"Utkání se mi hodnotí velmi těžko. Vstoupili jsme skvěle do zápasu, prvních dvacet minut jsme byli lepším týmem. Snažili jsme se být aktivní, což se nám dařilo. Po pohledné kombinaci jsme šli v patnácté minutě sami na bránu, ale bohužel jsme tuhle velkou šanci zahodili. Domácí hrozili ze standardek, dlouhých nakopávaných balonů, a to nám dělalo veliký problém. Za 10 minut po naší stoprocentní šanci přišel trest ze strany domácích. Dva slepené góly a šlo se do kabin za stavu 2:0. Do druhého poločasu jsme však zase vstoupili dobře. Snažili jsme se kombinovat, držet balon. Ale opět přišel rohový kop, skvěle zahraný a bylo to 3:0 a vypadalo to, že je po utkání. My jsme nesložili zbraně. Povedlo se nám vstřelit kontaktní gól. Poté jsme měli znovu stoprocentní gólovou šanci zhruba v 75. minutě, tu kdybychom proměnili, kdo ví jak by utkání dopadlo. Ale na kdyby se ve fotbale nehraje, soupeř vstřelil více gólů, a tak si připisuje první body do tabulky," hodnotil utkání vimperský trenér Jiří Košnař a doplnil: "Nás čeká příští týden první domácí utkání, kdy přivítáme nováčka soutěže Sokol Bavorov. Pokusíme se v týdnu dobře potrénovat, tak abychom byli v následujícím zápase úspěšní."