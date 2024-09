SK Zlatá Koruna – FK Vodňany 1:1 (0:0)

Branky: 50. D. Růžička – 52. (PK) J. Moravec. ŽK: 1:2 (Svoboda – Kukla, Iljushkin). Rozhodčí: Kollmann – Kovařík, Juráň. Diváci: 100.

Druhý tým tabulky minulé sezony se doma trápil. Soupeř si evidentně přijel pro bod a ten také uhrál. „Přijel mančaft, který prostě skoro nepřelezl půlku, ale jenom to kopali za plot a dopředu. Bylo jasné, že to Vodňany budou chtít na malém hřišti ukopat na remízu. Ale my měli snad dvacet rohů, ale nedáme z toho gól. My nedali ani penaltu, oni ji proměnili. Vodňany mají zkušeného stopera a šikovného gólmana. Ale my nedali gól ani z brankové čáry. Byl to od soupeře klasický prešovský beton. My do toho bušili, ale rozhodující gól nedali,“ shrnul utkání domácí trenér Václav Domin.