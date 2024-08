/FOTOGALERIE/ K úvodnímu kolu 7. ligy (I.B třídy) zajížděli fotbalisté béčka Českého Krumlova na hřiště ambiciozního nováčka do Černého Dubu. Hosté si odvezli příjemné tři body.

Slovan Černý Dub - Slavoj Český Krumlov B 0:2 (0:1)

Branky: 10. F. Vařil, 69. O. Maršál. ŽK: 4:1. Rozhodčí: Háša - Zabilka, Špelina.

Béčku Českého Krumlova se vstup do sezony vydařil. "Domácí se snažili, ale naši kluci dobře bránili. Na začátku dali gól a myslím si, že jim neuznali ještě jednoho regulérního góla pro domnělý ofsajd. Kluci bránili, makali a dali potom ke konci druhého góla. Fotbal ke koukání to však moc pěkný nebyl. Z kluků ze širšího kádru áčka snese měřítko jen jeden, další mě trochu zklamai. Ale je fakt, že na ně byl v poslední době nápor v tom vedru opravdu velký. Ale kluci to hráli účelně, dali dva góly a vyhráli 2:0," shrnul duel trenér áčka Slavoje Zdeněk Šváb.