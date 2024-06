/FOTOGALERIE, VIDEO/ V předposledním kole A skupiny fotbalové I.B třídy zajížděl na béčko Českého Krumlova suverénní vítěz soutěže a postupující do I.A třídy SK Lhenice. Hosté chtěli natáhnout svou sérii výher, která začala v desátém kole.

Slavoj Český Krumlov - SK Lhenice 2:2 (1:0)

Branky: 14. K. Hončík, 88. F. Vařil - 47. J. Máčl, 88. J. Mrkvička. Bez ŽK. Rozhodčí: Ondra - Ernst, Schönkypl.

V polovině října Lheničtí doma utrpěli porážku s Ledenicemi a od dalšího kola jedou na vítězné vlně. První body ztratili až nyní v Českém Krumlově.

"Zápas s rezervou Krumlova jsme za velmi teplého počasí nezačali úplně dobře, důvod neznám, domýšlet se můžu a pochopitelně se nabízí, že je už nějakou dobu rozhodnuto, převzatý pohár i medaile a podobně. Ale myslel jsem si, že motivaci pořád máme. My musíme hrát poctivě, týmově, jinak to máme těžké. Nedělali jsme dobrá rozhodnutí, řešení situací na útočné polovině bylo zoufalé, obě obdržené branky velmi laciné. Celkové nastavení mi nepřišlo ideální. Hodně poučitelné myslím a doufám, že hlavně pro kluky, že si uvědomí, co je základ, co je třeba udělat pro týmový úspěch. První půle taková nijaká, ve druhé jsme během 15 minut zahodili snad pět úplně jasných gólových šancí a když jsme přece jen skóre otočili ve svůj prospěch, podcenili jsme prakticky z rozehrávky jednu z mála situací, kdy byli domácí v našem vápně a byla z toho remíza. Podle mě jsme na jaře hráli herně těžší utkání s lepším výsledkem, ale je to fotbal, každopádně máme myslím na kvalitnější výkon," hodnotil utkání lhenický trenér Ivo Čech.