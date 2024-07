Skupina A fotbalové I.B třídy doznala do další sezony několika změn. Nejen těch postupových a sestupových, ale došlo i na přesuny mezi skupinami. Složena je ryze z celků z Českokrumlovska a Českobudějovicka.

Oproti minulé sezoně zmizel ze skupiny A jediný „vetřelec“ z Prachaticka, suverénně postupující celek Lhenic. Z I.A třídy sem sestoupil Borek. Sestupující Větřní nahradil vítěz OP Českokrumlovska Křemže. Poslední Olešnici pak vítěz OP Českobudějovicka Černý Dub. Nově se ve skupině A objevuje Včelná, která sem byla přesunuta z vedlejší skupiny. Té však musel někdo uvolnit místo, a tak se do skupiny B přesouvá béčko Hluboké nad Vltavou. Suma sumárum, okres Český Krumlov má stejně jako v předchozí sezoně ve skupině A šest týmů, okres České Budějovice nově osm.

Čísla a hrací domácí termíny skupiny A:

1. Chvalšiny (So), 2. Roudné B (So), 3. Mladé (So), 4. Český Krumlov B (So 13:30), 5. Trhové Sviny B (Ne 15, Slavče), 6. Kaplice B (So), 7. Včelná (So 13:30), 8. Frymburk (So), 9. Borek (So 10:30), 10. Loučovice (So), 11. Křemže (So 10:15), 12. Černý Dub (So 3,5 před ÚT), 13. Ledenice (Ne 15), 14. Boršov (So 3,5 před ÚT).