/FOTOGALERIE/ Kaplická rezerva v domácí derniéře fotbalové I.B třídy hostila soupeře z Loučovic. V sestavě domácích se objevili hráči A týmu, kteří absentovali v sobotním utkání na půdě Dolního Dvořiště. Ještě před úvodním výkopem předal předseda oddílů dárkové koše narozeninovým jubilantům Petru Šiškovi a Jiřímu Řimnáčovi, kteří v nedávné době oslavili kulaté narozeniny.

I.B třída: Kaplice B - Loučovice 3:2 (3:2). | Foto: Libor Granec

TJ Spartak Kaplice B – Vltavan Loučovice 3:2 (3:2)

Branky: 28. J. Smolen, 31. Behman, 44. Rousek vlastní – 4. Zbořil, 24. D. Chupík. ŽK: 7:3 (I. Presniakov, Divoký, F. Šedivý, Štrbačka, F. Říha, Schneider, Nowak – Rousek, Z. Chupík, Šeda). Rozhodčí Pšenička – P. Šťastný, Hladík. Diváků: 220.

Sestavy - Kaplice B: Schneider – F. Šedivý, Kuchař, Behman, Lhotský (76. Meita), Štrbačka (90. Lang), Nowak, Divoký, I. Presniakov (46. Jan Fejtek), F. Říha (88. N. Popov), J. Smolen (83. Bárta). Loučovice: Hüttner – Rousek (78. Bäuml), Kališ, Dostál, Z. Chupík, Dočekal (61. T. Ardó), Dudla, D. Chupík, Šeda, Zbořil (61. Schmid), Peltán.

Oslava jubilea.Zdroj: Libor Granec

Utkání se hrálo před pěknou diváckou návštěvou. Na úvodní gól se nečekalo příliš dlouho. Bezbrankový stav se měnil už ve čtvrté minutě střetnutí. Bezbrankový stav se měnil už ve čtvrté minutě střetnutí. Po zmatcích v domácí šestnáctce usměrnil střelu spoluhráče do branky úspěšně tečující Jan Zbořil – 0:1. Domácí se v následujících minutách snažili kombinovat a držet míč, ale do šancí se příliš nedostávali. Hosté byli pak velice nebezpeční v přechodové fázi. Ve 12. minutě rozehrál Divoký trestný kop na Říhu, jeho rána gólové parametry neměla. Pokračovalo se ve stejných kolejích, ale bez větších šancí před jednou či durhou brankou. Ve 24. minutě z čista jasna přišel druhý gól hostů. Za šestnáctkou se do míče opřel Dominik Chupík, balón si na cestě ke kaplické bráně pěkně zaplaval a našel si cestu až za záda zaskočeného gólmana Schneidera – 0:2. Hned v následující minutě se z gólu radovali i domácí, když po centru Behmana úspěšně hlavičkoval Smolen, radost však zmařil zdvihnutý praporek asistenta rozhodčího. Jenomže za další tři minuty se situace opakovala a teď bylo již vše dle regulí. Trestný kop z levé strany zahrával Divoký a Jan Smolen úspěšnou hlavičkou poslal míč za Hüttnerova záda – 1:2. Časomíra ukrojila jen tři minuty a skóre bylo vyrovnané. Po faulu na Smolena se ke standardní situaci postavil Divoký. Z pozice, kde se spíše čekal centr, se opřel do balónu, dráhu letu ještě změnil tečující Behman, gólman Hüttner stačil ještě reagovat, na míč si sáhl, ten však přesto skončil v jeho brance – 2:2. Domácí byli při chuti. V pětatřicáté minutě zahrával rohový kop Divoký, do polovysokého centru se položil hlavičkující Smolen, Hüttner byl u své levé tyče včas a míč vytáhl na rohový kop. Na druhé straně zahrozil Dominik Chupík, z levé strany se dostal až před brankáře, mířil na bližší tyč, Schneider zasáhl nohou. Minutu před pauzou domácí dokonali obrat. Zprava se do vápna dostal Říha, přihrával před branku a bránící Radek Rousek míč poslal nešťastně do vlastní branky – 3:2.

Kapličtí pomáhají potřebným.Zdroj: Libor GranecO přestávce přišla další chvályhodná událost. Předseda oddílu Jaroslav Kučera společně s kapitánem Františkem Říhou předali rodině Turkových charitativní šek v hodnotě 18 tisíc korun, ke kterému kabina A týmu přidala dalších 8 tisíc a u vstupu se vybralo dalších více než 5 tisíc korun, takže finální částka, která byla rodině předána, byla 31.477 korun. Snad tato částka alespoň trochu přispěje k radosti Anetce a Míšovi.

V úvodu druhého poločasu podržel svůj tým hostující gólman Hüttner, když dokázal na rohový kop vytáhnout křížnou tečovanou střelu Nowaka. Jinak ve druhém poločase již nebylo k vidění tolik šancí jako v dějství prvním. Až v polovině druhé půle standardní situace pro domácí. Divoký přiťukl míč střídajícímu Fejtkovi, jeho ránu Hüttner dokázal vyboxovat. Poté se do zajímavé střelecké pozice dostal loučovický Tomáš Ardó, ale jeho střela byla slabá, míč po zemi minul pravou tyč, kaplický gólman Schneider mohl zůstat v klidu. V 72. minutě se pokusil loučovického gólmana zaskočit dalekonosným pokusem Smolen, míč však skončil nad brankou. Pak se do slibné střelecké pozice dostal z levé strany hostující Šeda, přízemní ránu stačil Schneider vyrazit. Se svým pokusem pak neuspěl o několik minut později ani Dominik Chupík. Míč skončil v rukavicích kaplického brankáře. Hosté se v závěru tlačili za vyrovnáním, ale spartakovci jednobrankový náskok uhájili a s domácími diváky se rozloučili výhrou. Tříbodový zisk je v tabulce posunul na průběžné osmé místo.

Autor: Libor Granec