Sokol Křemže - Trhové Sviny 6:2 (4:1)

Branky: 2. M. Pliška, 20., 49. a 78. P. Dvořák, 22. V. Novák, 45. D. Trapl - 30. V. Pavel, 54. F. Pavel. Bez karet. Rozhodčí: Zabilka - Háša, Petroušek. Diváci: 130.

Fotbalisté Sokola Křemže vstoupili jako nováček 7. ligy do soutěže skvěle a potvrdili své předsezonné ambice, že by měli hrát v horní polovině tabulky. Rozhodnuto bylo prakticky po dvaceti minutách. "Kluci se do soupeře od začátku zakousli. Hned v úvodu otevřel skóre Pliška střelou z vápna. Pak Dvořák zakončil své sólo blafákem gólmanovi a na 3:0 zvýšil krásnou střelou Novák z hranice pokutového území," vypočetl první tři branky domácích šéf křemežského fotbalu Jiří Reitinger. Po půl hodině hosté snížili dorážkou a stejnou mincí oplatil gólem do šatny domácí Trapl.

Domácí kralovali i ve druhém poločase. "Nechytatelnou bombou přes celou bránu dal naši pátou branku Dvořák. Soupeř pak po zaváhání našeho gólmana snížil z trestného kopu, ale účet zápasu jsme uzavírali my. Byla to fotbalová lahůdka. Z vlastní poloviny hřiště šel míč na jeden dotek po ose Pliška - Chromý - Vozábal - Novák - Dvořák a posledně jmenovaný dával do prázné brány svůj třetí gól v zápase. Pak již se utkání jen dohrálalo. My jsme ještě zahodili dvě tutovky, ale z prvního zápasu sezony máme zasloužené tři body," doplnil ke druhé půli Jiří Reitinger.

V dalším kole čeká na křemežské fotbalisty utkání na hřišti zálohy Spartaku Kaplice.