Vltavan Loučovice – TJ Spartak Kaplice B 2:2 (1:0)

Branky: 25., 73. Dudla – 55. Procházka, 66. Štrbačka. ŽK: 0:2 (Procházka, J. Smolen). Rozhodčí: Ryneš – Klimeš, Adamovič. Diváků: 63.

Sestavy - Loučovice: Hüttner – Dočekal, Kališ, Dostál, Šeda, D. Chupík (62. Peltán), Žák (75. Schmid), L. Ardó, Z. Chupík, Dudla (85. Weinhard), Chepurnyi (67. T. Ardó). Kaplice B: Schneider – F. Šedivý (77. Lhotský), Ješina, J. Smolen, Kuchař, I. Presniakov (31. Kaňka), P. Dreiling, Procházka (84. Hrechukh), Jan Fejtek (46. Preusler), N. Popov (87. Meita), Štrbačka.

Od úvodních minut byli aktivnějším týmem domácí. Zahrozili již v páté minutě po rohovém kopu. Po přetaženém centru z levé strany hlavičkoval do tyče Dostál, následně míč na bránu napálil Dominik Chupík, neprostřelil však hradbu těl před sebou. Nebezpečná situace vznikla i v deváté minutě po dalším rohovém kopu. Šeda jej rozehrál nakrátko, následně míč kroutil na zadní tyč do brány, Schneider byl pozorný a míč vytáhl na další roh, ze kterého už se Loučovičtí do nebezpečného zakončení nedostali. Domácí se dostávali více do zakončení a znovu o sobě dali vědět ve 14. minutě, kdy Dudla uvolnil Žáka, ten však z dobré pozice poslal míč je do míst, kde byl připravený kaplický gólman Schneider. Gólově se neurodilo ani ve 20. minutě střetnutí, kdy po průniku Zdeňka Chupíka vznikl před hostující brankou závar, ale skóre se neměnilo. Za aktivitu byli Loučovičtí nedlouho poté zaslouženě odměněni. Spartakovci ztratili míč na útočné polovině, Dočekal poslal přesný pas za obranu na rozběhnutého novice v loučovickém dresu Boryse Chepurnyie, ten pronikl do vápna, ideálně předložil balón Václavu Dudlovi, který poslal míč o odkryté brány Spartaku – 1:0. Hosté se k vážnějšímu střeleckému pokusu dostali až po půlhodině hry, z pravé strany střílel Presniakov, Hüttner míč vyrazil na rohový kop. Pár minut před koncem prvního poločasu vystihl pomalou malou domů Chepurnyi, pronikl do vápna, kličkou obešel Schneidera, ale z levé strany branku Spartaku minul.

Za neproměněné šance Loučovičtí po změně stran pykali. Po deseti minutách hry bylo vyrovnáno. Štrbačka před vápnem posunul míč Marku Procházkovi, který se prodral do střelecké pozice a střelou po zemi k pravé tyči vyrovnal na 1:1. O pár minut později střídající Preusler ideálně vysunul Popova, který pronikl do domácí šestnáctky, zakončil kolem vyběhnutého gólmana Hüttnera, ale míč směřující do branky stihnul jeden z obránců odkopnout do bezpečí. Po hodině hry měli výhodu přímého kopu domácí, ze středu vápna těsně za hranicí velkého vápna. Tvrdě pálil Dominik Chupík, Schneider dokázal ránu vyrazit. Vzápětí další standardka pro domácí, tentokráte nepřímý volný kop. Po přiťuknutí znovu zakončoval Dominik Chupík, střela po zemi mezi tři kaplické tyče nesměřovala. V 66. minutě se skóre otočilo a do vedení šli hosté. Gólman Schneider rychle provedenou „bekovkou“ poslal míč na polovinu Loučovic, z vlastní poloviny se za míčem vydal Procházka, dostal se až do vápna, ideálně předložil míč Janu Štrbačkovi, který poslal balón do prázdné brány – 1:2. Po inkasovaném gólu se domácí vrhli do útočení. Při akci střídajících hráčů Peltán posunul míč do dobré pozice Tomáši Ardó, ten mířil jen do připravené náruče gólmana Schneidera. Vzápětí se ale domácí dočkali. Z levé strany se do střelecké pozice dostal Peltán, jeho ránu Schneider vyrazil, dorážející Václav Dudla z hranice velkého vápna poslal míč o břevno do brány – 2:2. I když do konce zápasu zbývalo ještě téměř dvacet minut, tak žádná další velká možnost, před jednou, či druhou brankou k vidění nebyla a body se tedy nakonec dělily rovným dílem. Domácí mohou žehrat ne neproměněné příležitosti z prvního poločasu.

Autor: Libor Granec