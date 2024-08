TJ Spartak Kaplice B – TJ Sokol Křemže 2:6 (1:4)

Branky: 23. pen., 75. Procházka – 2., 15., 88. Dvořák 11., 45. Novák, 59. Pliška pen. Bez karet. Rozhodčí: Zabilka – Ernst, Zloch. Diváků: 160.

Sestavy - Kaplice B: Schneider – F. Šedivý, J. Smolen, Kuchař, Lhotský, I. Presniakov (81. Meita), Preusler (34. P. Dreiling), Procházka (81. Hrechukh), N. Popov (46. Jan Fejtek), Bárta (46. Hranchak), Štrbačka. Křemže: Kocián – Rienessl, Adler, Čižmar (85. Kovář), Čížek, Pliška, Chromý, Novák, Trapl, Opelka (67. Havlíček), Dvořák.

Křemežští fotbalisté disponují velice silným kádrem a budou zcela jistě patřit k aspirantům postupu. Svou kvalitu prokázali i v Kaplici. Na úvodní gól se čekalo jen do začátku druhé minuty. Pliška narýsoval středem hřiště parádní přihrávku na nabíhajícího Petra Dvořáka, který kličkou obešel brankáře a poslal míč do odkryté domácí brány – 0:1. V deváté minutě pokoušel střelecké štěstí domácí Procházka, mířil však jen do prostoru, kde byl připravený gólman Kocián. Chvíli poté Chromý na levé straně ideálně vysunul Trapla, který pronikl až do vápna, zpětnou přihrávkou oslovil Dvořáka, i díky teči bránícího hráče skončil míč mimo. Rohový kop hosté rozehráli nakrátko, Pliška posunul míč Václavu Novákovi, který se uvolnil a technickou střelou pod břevno překonal Schneidera – 0:2. Ve 13. minutě kaplický brankář vytěsnil na roh povedenou ránu Dvořáka. Po čtvrthodině hry už hosté vedli rozdílem tří branek. Pas za obranu hosté hlavou prodloužili na nabíhajícího Petra Dvořáka, který přízemní střelou prostřelil Schneidera – 0:3. V 18. minutě si hostující brankář pohodlně pohlídal střelu Preuslera. Na druhé straně vyslal přízemní střelu Pliška, branku Spartaku minul. V polovině prvního poločasu se do šestnáctky soupeře dostal Štrbačka, byl zastaven Adlerem nedovoleně a pískala se penalta. Marek Procházka ji dokázal proměnit a snížil na 1:3. Jinak ale hosté byli jednoznačně fotbalovějším týmem, silnějším v kombinaci a měli i dostatek brankových příležitostí. Po půlhodině hry zahrávali trestný kop, Pliška si narazil míč s Novákem, zakončoval však nad branku Spartaku. O několik minut později si Trapl na levé straně vyměnil balón s Pliškou, střelou však balón otřel jen o boční tyč. Pět minut před přestávkou mohli skórovat domácí. Po nepovedené střele Presniakova se ve vápně dostal k míči Bárta, ale branku soupeře minul. A hosté trestali. V samotném závěru prvního poločasu se z přímého kopu trefil Václav Novák – 1:4.

Hráči Sokola Křemže slaví výhru v Kaplici. | Video: Lukáš Hoďánek

Hned v úvodu druhé půle se ke střele spoza vápna dostal kaplický Štrbačka, povedenou ránu skvělým zákrokem vytáhl na rohový kop gólman Kocián. Hosté ve druhé půli poprvé vážněji zahrozili až v 57. minutě. Trestný kop zahrával Novák, narazil si míč s Pliškou, přízemní ránu Schneider se štěstím vyrazil. Vzápětí ale ve vápna fauloval Šedivý Dvořáka a výhodu pokutového kopu měli i hosté. Nejlepší hráč na hřišti Michal Pliška jej s přehledem proměnil – 1:5. Pak mohli skórovat i Kapličtí. Procházka z přímého kopu nasměroval míč pouze do břevna. Nedlouho poté domácí nezužitkovali přečíslení třech proti jednomu hostujícímu obránci. Čtvrthodinu před koncem se gólu ale přece jenom dočkali. Marek Procházka si to namířil středem hřiště k hostující svatyni, ze dvaceti metrů napřáhl a proti střele po zemi se gólman Kocián natahoval marně, míč se od tyče odrazil za brankovou čáru – 2:5. Poté pokoušel střelecké štěstí hostující Dvořák, Schneidera nepřekonal. Pak zase protáhl Kociána aktivní Procházka, v tomto případě ale křemežský gólman míč dokázal vyrazit. Výsledek dostal definitivní podobu dvě minuty před koncem. Kapličtí chybovali na polovině hřiště, do otevřené obrany se dostal střídající Kovář, ve vápně našel Petra Dvořáka, který poslal balón přesně k tyči – 2:6.

Autor: Libor Granec