Na výkonech svého týmu viděl řadu pozitiv, ale také některá negativa. „Pozitivní je, že kluci nepropadli ani jednou po fyzické stránce a ani rychlostní. Na čem musíme zapracovat, je taktická stránka,“ uvedl Zbyněk Ginzel a pokračoval: „My hrajeme dobře jen tehdy, když soupeř s námi chce hrát fotbal. Když jen bráni a hraje na brejky, tak to nám nevyhovuje. A pak když hraje jen soubojově, to nám také nesedí. Na tom všem musíme zapracovat.“

Kapličtí fotbalisté patří k mužstvům, která vyznávají kombinační a ofenzivní hru. Sehráli plno výborných zápasů, ale i takové, které nevyšly podle představ. „Šesté místo bylo pro nás zklamáním. Myslím, že tým má na to být do třetího místa. Ale takový je fotbal,“ shrnul krátce sezonu kaplický trenér Zbyněk Ginzel.

Je za námi volný letní přestupný termín, ale přestupy se dál dolaďují. Co Kaplice, jak je aktivní v tomto směru? Nastanou nějaké změny? „O odchodech a příchodech je ještě brzy hovořit. Ale jeden příchod máme hotový, Artura Goretkiho s Roudného. Je to kvalitní hráč do ofenzivy, tak snad se mu u nás bude dařit. Na dalších příchodech pracujeme. Odchod máme zatím jen jeden, Robert Daniel jde do Českého Krumlova. Přejeme mu, ať se mu tam líbí a daří,“ hovořil o změnách v kádru Zbyněk Ginzel a doplnil: „Posily by měly být jak do ofenzivy, tak do defenzivy a měly by zkvalitnit kádr.“

Letní přestávka je velice krátká a většina týmů naskakuje do přípravy na další sezonu v polovině července. „Přípravu začínáme 16. července. Máme domluvené tři přípravné zápasy a to Roudné, Trhové Sviny a Loučovice. Uděláme i krátké soustředění, které směřujeme k nám na Spartak a bude třídenní od pátka do neděle,“ doplnil k přípravě na novou sezonu trenér Ginzel.