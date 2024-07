Dolní Dvořiště - Slavia ČB 1:2

Dranka D. Dvořiště: Kubík.

Setava D. Dvořiště: Kostelný (30. Jirkal, 60. Posel) - Kuzma, Fical, Micák, Pecha - Jansa, Carda, Štifter, Štěpánek - Kubík, Kouba. Střídali: Urazil, Zeman.

"Ke druhému přípravnému zápasu jsme si pozvali Slavii České Budějovice a duel jsme odehráli v Loučovicích. Zápas se nám výsledkově nepovedl, herně to špatné nebylo. Měli jsme plno šancí, bohužel jsme to neproměnili. Na druhou stranu jsme viděli, kde co zlepšit a kde přidat. Od toho příprava je a máme ještě plno času na doladění určitých věcí. Ještě nám chyběli Aibl, Rozhoň, Tesař, Sedlák a Tichý," komentoval utkání trenér Dolního Dvořiště Štefan Bršťák a doplnil: "Teď nás čeká hned ve středu Neplachov a kádr už by měl být pohromadě."