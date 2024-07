Neplachov - Dolní Dvořiště 2:11

Branky Dolního Dvořiště: Tesař 3, Kubík 2, Carda, Sedlák, Štifter, Urazil, Szojka a vlastní.

Fotbalisté Dolního Dvořiště opět prokázali, že jsou na sezonu dobře připraveni. "K další přípravě jsme zajeli do krásného areálu v Neplachově. Do zápasového rytmu naskočili již i Michael Tesař a Tadeáš Sedlák. Na druhou stranu nám ještě někdo chyběl. Co se týče samotné hry, jasně jsme dominovali ve všech směrech. Soupeř to vůbec s námi neměl jednoduché. Výsledek hovoří za vše. I když to byl velký rozdíl, i z takových zápasů je třeba si něco vzít. Domácí tam měli také nějaké věci, na které bychom si měli dávat pozor. Jinak si kluci s chutí zahráli a zastříleli," hodnotil utkání trenér Dolního Dvořiště Štefan Bršťák a doplnil: "Příprava jede dál a příští sobotu nás čeká pohár KFS v Černém Dubu. Je před námi ještě kus přípravy a jedno našim fanouškům slíbit mohu. Budem na sezonu připraveni na sto procent."