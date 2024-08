/FOTOGALERIE/ Po dvou zápasech proti týmům z vyšší soutěže odehráli Kapličtí poslední přípravné utkání proti celku pro změnu z nižší soutěže. I když se jednalo o generálku, tak to úplně ta správná generálka nebyla, neboť obě trenérské lavičky se musely obejít bez několika hráčů, kteří by asi patřili do základní sestavy.

TJ Spartak Kaplice (6. liga) – Vltavan Loučovice (7. liga) 11:0 (6:0)

Branky: 43., 47., 56.Gutheis, 10. M. Hami, 19. Bárta, 37. L. Ardó vlastní, 41. Divoký pen., 45. M. Pulec, 65. Kaňka, 68. Hranchak, 80. J. Smolen. Rozhodčí Jelínek – Vávra, Kuchař. Diváků 110.

Sestavy - Kaplice: F. Říha – Pál, M. Hami, Ješina, Behman, Divoký, Nowak, M. Pulec, Vaniš, Gutheis, Bárta. Střídali: F. Šedivý, Kaňka, J. Smolen, Hranchak, Schneider. Loučovice: Hüttner – Rousek, Kališ, L. Ardó, Žák, Z. Chupík, Šeda, Schmied, Weinhard, Homer, Kanzler. Střídali: Černoch, T. Ardó, J. Peltán, Šesták.

Domácí zahrozili už v 6. minutě, kdy po spolupráci Divokého s Bártou mohl skóre otevřít Gutheis, ale branku soupeře vysoko přestřelil. Bezbrankový stav se změnil v minutě 10. Po rohovém kopu Martina Pulce se hlavou prosadil Marek Hami – 1:0. O několik minut později po dalším rohu a centru Gutheise neproměnil jasnou příležitost Ješina, následně těsně vedle hlavičkoval Behman. Krátce na to Martin Pulec českou uličkou vysunul do úniku Bártu, ale ze souboje s brankářem vyšel jako vítěz loučovický gólman Hüttner. V 19. minutě znovu Pulec přesnou kolmicí našel rozběhnutého Filipa Bártu, který se před vápnem zasekávačkou zbavil obránce a křížnou střelou po zemi překonal Hüttnera – 2:0. Až poté zahrozili i hosté, kdy se z dálky pokusil zaskočit brankáře zkušený Weinhard, ale gólman Říha si jeho pokus pohlídal. Nejblíže gólu byli Loučovičtí po půlhodině hry, když zahrávali trestný kop. Přesně mířil Weinhard, ale Říha byl v pravý čas na pravém místě a čisté konto dokázal uhájit. Potřetí se skóre měnilo v minutě 37., a i když padl gól do loučovické svatyně, tak domácí hráči se na něm moc nepodíleli. Potvrdilo se totiž nepsané pravidlo, že malá domů, nemá směřovat do branky. Lukáš Ardó poslal dlouhou malou domů, brankář Martin Hüttner na hranici šestnáctky ve snaze míč odkopnout promáchnul a pak již jen bezmocně sledoval, jak končí v jeho síti – 3:0. V posledních pěti minutách prvního poločasu pak navíc spartakovci třikrát gólově udeřili. Nejprve nešťastník Lukáš Ardó ve vápně zastavil nedovoleně Gutheise a nařízený pokutový kop proměnil Jiří Divoký – 4:0. Vzápětí přesnou přihrávku Pulce přetavil v pátý gól Petr Gutheis – 5:0. V samotném závěru pak po přihrávce Vaniše zblízka skóroval Martin Pulec – 6:0.

Druhý poločas se odehrával ve stejném duchu. Kapličtí skórovali už po dvou minutách hry. Rohový kop zahrával Vaniš, přetažený centr vrátil Ješina a Petr Gutheis zvýšil už na 7:0. Po změně stran měli Kapličtí v sestavě v jednu chvíli hned pětici dorostenců. V 50. minutě Gutheis uvolnil Hranchaka, který dokázal překonat střídajícího gólmana Šestáka, ale Lukáš Ardó stačil míč vykopnout z brankové čáry. Chvíli na to Šesták zneškodnil umístěnou střelu Gutheise po Nowakově centru. Kapituloval o pár minut později. Po levé straně se do šestnáctky protáhl Vaniš, zpětnou přihrávkou oslovil Petra Gutheise, který střelou po zemi zkompletoval svůj hattrick – 8:0. V dalších minutách se střelecky prosadily mladé kaplické pušky. V 65. minutě za hranicí velkého vápna napřáhl k ráně Jan Kaňka a gólman Šesták se vzduchem proletěl marně – 9:0. O chvíli později po zpětného přihrávce Divokého Kaňkovi střela nesedla, ale stala se ideální přihrávkou pro Oleksandra Hranchaka, jenž uklidil míč mimo Šestákův dosah – 10:0. V 72. minutě se v koncovce objevil na hrotu hrající střídající brankář Schneider, ale radost mu zhatil zdvihnutý praporek asistenta rozhodčího. Stejný hráč pak o chvíli později pálil po odraženém míči z velmi dobré střelecké parkety těsně nad branku. O chvíli později zahrávali Kapličtí trestný kop ze strany. Po centru Pulce hlavičkoval Ješina pouze do břevna. Jedenáctý gól přidali spartakovci deset minut před koncem. Po rohovém kopu Martina Pulce se hlavou prosadil Jan Smolen – 11:0. Krátce před koncem pak neskončil gólem samostatný únik Kaňky.

Autor: Libor Granec