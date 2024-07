/FOTOGALERIE/ K dalšímu přípravnému střetnutí zavítali kapličtí fotbalisté do Trhových Svinů. V pátek vpodvečer se střetly týmy z různých soutěží. Domácí trenér Martin Písko měl k dispozici dvě jedenáctky, kdy každá odehrála jeden poločas. To hostující trenér Zbyněk Ginzel měl kvůli různým absencím na lavičce připraveny jen tři hráče.

TJ Spartak Trhové Sviny (5. liga) – TJ Spartak Kaplice (6. liga) 2:5 (1:4)

Branky: 34. M. Fatura, 52. V. Pavel – 7. Divoký pen., 36. M. Pulec, 43. Gutheis, 45. Nowak, 50. Goretki. ŽK 1:0 (Popovič). Rozhodčí Ovčáček ml. – Juráň, Ovčáček st.

Sestavy - T. Sviny: 1. poločas: Vrábek – Čajan, Tomek, Valut, Popovič, Mrkvička, D. Brůha, Majer, O. Šafránek, J. Macák, M. Fatura. 2. poločas: K. Brůha – F. Pavel, Chromčák, J. Gažák, Bahenský, Horelica, Graman, Korčák, Lukeš, Tůma, V. Pavel. Kaplice: Schneider – Pál, M. Hami, Ješina, Pastier, Divoký, Procházka, M. Pulec, Vaniš, Fučík, Štrbačka. Střídali: Nowak, Gutheis, Goretki.

Bezbrankový stav vydržel jen do sedmé minuty. V šestnáctce zastavil domácí Čajan nedovoleně Štrbačku a pískala se penalta. K jejímu provedení se postavil Jiří Divoký a umístěnou střelou překonal gólmana Vrábka – 0:1. Možná i díky tomu, že se hosté dostali do vedení, působili fotbalověji a dostávali se častěji do zakončení. Po čtvrthodině hry po velmi pěkné kombinační akci přihrával z pravé strany do vápna Fučík, v gólové pozici byl Štrbačka, střelou z první branku Vrábka minul. Domácí se k první střele dostali krátce nato, ale Faturova střela mířila jen do připravené náruče brankáře Schneidera. Ve 21. minutě zahrozili zase Kapličtí. Štrbačka před vápnem předložil míč Divokému, jeho ránu si gólman Vrábek pohlídal. Po půlhodině hry pak Divoký vybojoval míč, přihrál do dobré střelecké pozice Štrbačkovi, který však pálil pouze vysoko nad bránu. Na druhé straně pak mohli domácí srovnat skóre. Přetažený centr z levé strany vrátil před branku Fatura, zakončoval Macák, hradbu těl před sebou však neprostřelil. Nedlouho poté ve 34. minutě Ješina špatnou rozehrávkou nabídl míč soupeři, domácí přečíslení dva na jednoho zvládli, Majer ideálně nahrál Milanu Faturovi, který sám před brankářem nezaváhal a přízemní střelou vyrovnal na 1:1. Za dvě minuty se karta obrátila, domácí nabídli gól hostům. Pastier dostal na levé straně pod tlak gólmana Vrábka, který svou rozehrávkou daroval míč Martinu Pulcovi, který z levé strany krásně trefil odkrytou domácí svatyni – 1:2. Ve 40. minutě mohli domácí vyrovnat, když se po chybě Schneidera dostali lacino k balónu, ale Macák kaplického gólmana ze stoprocentní šance překonat nedokázal. Zbylé minuty první půle pak byly v režii hostů. Ti zahrávali nepřímý volný kop, po rozehrávce vyslal Vaniš střelu po zemi, tečovaný pokus těsně minul levou tyč. Krátce na to povedená kombinační akce hostů, Martin Pulec přihrávkou do vápna hledal své spoluhráče, Štrbačka pustil míč na lépe postaveného Petra Gutheise, který v koncovce nezaváhal – 1:3. V samotném závěru prvního poločasu Schneider poslal dlouhý balón na polovinu domácích, k míči se dostali Kapličtí, Štrbačka vlevo ve vápně našel Gutheise, který přihrávkou na vzdálenější tyči našel nabíhajícího Tomáše Nowaka, který v pádu dopravil míč do odkryté brány domácích – 1:4.

Do druhé půle nastoupila proti hostům druhá domácí jedenáctka. Po čtyřech minutách hry kaplický Pastier před vápnem přistrčil míč Pulcovi, střelu k pravé tyči si gólman Brůha pohlídal. Hned v následující minutě ale lovil míč ze své sítě. Pulec krásnou přihrávkou uvolnil na pravé straně Artura Goretkiho, ten pronikl do vápna a střelou na zadní tyč zvýšil už na 1:5. Netrvalo dlouho a radovali se i Svinenští. Parádní křížnou nechytatelnou střelou do šibenice se prezentoval Vojtěch Pavel – 2:5. Domácím nelze upřít snahu, ale více brankových příležitostí měli hostující Spartakovci. V pětašedesáté minutě po další velice pěkné kombinaci doputoval balón od Goretkiho, Pulce až ke Gutheisovi, který hledal na zadní tyči Štrbačku, ten však v gólové pozici na míč ve skluzu těsně nedosáhl. Dvacet minut před koncem mohli domácí snížit po rohovém kopu a závaru před brankou Kaplice, proti však byl gólman Schneider. V dalším průběhu měli dvě gólovky hosté. Goretki uvolnil Pulce, sám před brankářem střílel po zemi mimo. Stejně dopadl o několik minut později po Nowakově přihrávce i zakončující Štrbačka. V 86 minutě napřáhl k ráně domácí Chromčák, povedenou ránu Schneider s obtížemi vyrazil. V samotném závěru měl další svou gólovku Štrbačka, když mu ideálně přihrál Gutheis, ale střela z bezprostřední blízkosti trefila jen dobře postaveného gólmana Brůhu.

Kapličtí zvítězili zaslouženě. Samozřejmě, že chyby v zápase byly, ale hosté byli fotbalovějším týmem, předvedli více pohledných kombinačních akcí, a díky tomu si vytvořili i více brankových příležitostí, než jejich hostitel.

Autor: Libor Granec