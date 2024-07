Sokol Křemže - 1. FC Netolice 1:4

Sokol Křemže prošel sezonou v OP Českokrumlovska jako nůž máslem a slavil jasný postup. V krajském Samson cupu dokráčel až do semifinále, kde prohrál se Semicemi z krajského přeboru. Nováček A skupiny I.B třídy se netají tím, že by chtěl hrát i v nové sezoně o co nejvyšší příčky.

V prvním přípravném duelu na novou sezonu Křemže remizovala 5:5 na hřišti nováčka I.A třídy z Bavorova. Ve druhém duelu však narazila a doma podlehla Netolickým. Výsledek 1:4 ukázal dvě základní věci. Zaprvé, že to nováček I.B třídy nebude mít v další sezoně vůbec jednoduché, a zadruhé, že jarní skvělá jízda Netolic nebyla ani trochu náhodná a celek z Prachaticka dál maká, aby tentokrát hrál v B skupině I.B třídy roli na úplně opačném pólu tabulky než většinu předchozí sezony.

Podíejte se na fotografie Lukáše Hoďánka z tohoto duelu.