TJ Spartak Kaplice (6. liga) – TJ Malše Roudné (5. liga) 0:6 (0:2)

Branky: 14., 81. Vlk, 26. Míka, 47. Kadlec, 52. Šrámek, 77. Benda. ŽK: 0:1 (Vařil). Rozhodčí Jelínek – Ovčáček, Kuchař. Diváků 124

Sestavy - Kaplice: F. Říha – Pál, M. Hami, Ješina, Goretki, Čutka, M. Pulec, Divoký, Vaniš, Pastier, Fučík. Střídali: Behman, Štrbačka, Kuchař, Nowak, Šedivý, Gutheis, Procházka, Schneider. Roudné: Lerch – Malý, Cepák, Zach, Zachař, Michálek, Vařil, Míka, Navrátil, Vlk, Kadlec. Střídali: Šrámek, Studenovský, Benda, Hřebejk.

V horkém letním počasí se od začátku hrálo poměrně ve vysokém tempu. I když byly útoky viděny před oběma brankami, tak do zakončení se dostávali především hosté, domácí se moc nepotkávali s finální přihrávkou či centrem. Ve třetí minutě po přetaženém centru Zachaře z levé strany hlavičkoval Michálek, gólmana Říhu zachránilo břevno. V páté minutě měli Malšané výhodu rohového kopu. Domácí zadáci dokázali centr odvrátit, za vápnem se do míče opřel Zachař, bránu Spartaku minul. Bezbrankový stav vydržel do 14. minuty. Kapličtí chybovali na útočné polovině, špatnou přihrávkou nabídli soupeři míč. Roudenští podnikli rychlý výpad do otevřené obrany a na konci rychlého kontru byl přesně zakončující Martin Vlk – 0:1. Prakticky hned po rozehrávce byli Kapličtí blízko k vyrovnání. Na pravé straně Goretki uvolnil Pála, po jeho přesném centru se k hlavičce dostal Divoký, gólmana Lercha zachránila tyč jeho svatyně. V 19. minutě se Roudenští dostali do přečíslení dva na jednoho. Kadlec ve vápně předložil míč Vlkovi, ten zvolil zakončení na přední tyč, gólman Říha zasáhl reflexivně nohou. Po následném rohovém kopu hlavičkoval mimo branku Kadlec. Pak o sobě dali vědět domácí. Čutka vysunul Fučíka, který si navedl míč na střelu, ale křížný pokus se mezi tři tyče nevešel. Nedlouho poté hosté podnikli rychlý kontr, Vlk zatáhl balón po pravé straně, zpětnou přihrávkou našel nabíhajícího Václava Míku, který z první napálil míč nekompromisně pod břevno – 0:2. V poslední minutě prvního poločasu mohli Kapličtí snížit. Z levé strany centroval do vápna Fučík, k hlavičce se dostal nabíhající Goretki, ale hlavou balón nasměroval pouze do míst, kde byl připravený brankář Lerch.

Do druhého poločasu nastoupili Kapličtí prakticky z poloviny v obměněné sestavě a než si takříkajíc sedla, dvakrát inkasovali po individuálních chybách. Po dvou minutách hry po zbytečné ztrátě na polovině hřiště postupoval sám na branku Viktor Kadlec a sám před gólmanem nezaváhal – 0:3. Na druhé straně po zpětné Štrbačkově přihrávce střílel z dobré pozice Divoký, branku Malše ovšem svým pokusem minul. Krátce nato udeřili hosté počtvrté. Po centru z pravé strany se na zadní tyči dostal k zakončení Dominik Šrámek a nadvakrát se mu podařilo míč dostat za záda střídajícího gólmana Schneidera – 0:4. Pak měli výhodu trestného kopu spartakovci. K míči se postavil Gutheis, ale nasměroval míč jen do připravené Hřebejkovy náruče. Po hodině hry se z levé strany do vápna dostal Gutheis, z dobré pozice však poslal balón pouze nad Hřebejkovu bránu. V 72. minutě pak po centru Kuchaře byl v gólové pozici Vaniš, ale míč ideálně netrefil. A hosté trestali pátým gólem. Po přesném pasu se dokázal uvolnit Martin Benda a přesnou střelou k tyči upravil skóre už na 0:5. Devět minut před koncem pak výsledek dostal konečnou podobu. Nejprve opět zakončovali spartakovci. V dobré střelecké pozici byl Vaniš, ale z hranice velkého vápna branku Roudného přestřelil. Z následné akce pak hosté přidali šestý gól, když se do koncovky dostal Martin Vlk a přesným zakončením uzavřel gólový účet přípravného duelu – 0:6.

Měření sil dvou týmů z různých soutěží skončilo přesvědčivou výhrou favorita. Roudenští zvítězili naprosto zaslouženě, pro domácí je výsledek ale až příliš krutý. Rozhodla kvalita hostů v útočné fázi a v zakončneí samotném.

Autor: Libor Granec