Černý Dub - Zlatá Koruna 2:6

Branky Zlaté Koruny: Růžička a Konečný 2, Wagner a Lavička.

Pro fotbalisty Zlaté Koruny byl duel s ambiciozním nováčkem I.B třídy výbornou přípravou. "Byla to kvalitní příprava, Černý Dub bude podle mne aspirantem na přední příčky I.B třídy. Mají kvalitní tým, který v létě posílili," pochválil soupeře trenér Zalaté Koruny Václav Domin.

Zlatka má za sebou hodně tvrdý začátek letní přípravy. "Bylo na nás trochu vidět, že máme tvrdé nohy. Ne fyzicky, to jsme soupeře ve druhé půli přehrávali, ale vázla nám trochu přihrávka. Vyzkoušeli jsme všechny hráče, včetně šestnáctiletých dorostenců, pro které to byla dobrá škola. Ještě jsme nebyli kompletní, ale příprava to byla výborná. Uvedly se nám posily. Růžička dal dva góly, trefil se i mladý Lavička. V obraně byla vidět kvalita u Švece. Osobně jsem s přípravou spokojen," hodnotil utkání trenér Domin.

V sobotu měli hrát Zlatokorunští přípravu s divizní Hlubokou. Ta je bez nhrady zrušena. "Nikoho narychlo shánět nebudeme. Kluci dostanou volno a ve středu máme Olešník. Pak máme Semice, takže těžké zápasy. A navíc příprava není ani trochu měkká," doplnil s úsměvem Václav Domin.